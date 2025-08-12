Vitesse Arnheim verliert die Profilizen

Nach einem letzten erfolglosen Einspruch vor Gericht ist das Urteil endgültig: Die Berufungskommission des KNVB und das zuständige Zivilgericht bestätigten den Lizenzentzug. Damit verliert Vitesse den Profi-Status und steht unmittelbar vor dem Neustart im Amateurbereich oder gar der Vereinsauflösung. Für die laufende Saison gibt es keinen Ersatzplatz in der Liga.

Der KNVB erklärte, dass das Ausscheiden von Vitesse ein schwerer Schlag sei – nicht nur für die Anhänger, sondern für den gesamten niederländischen Fußball. Spieler und Fans zeigten sich tief betroffen von der Entscheidung.

Fazit: Vitesse Arnheim darf 2025/26 nicht in der Eerste Divisie spielen, da der Traditionsklub wiederholt und schwerwiegend gegen Lizenzauflagen verstoßen hat und die jahrelangen strukturellen Probleme nicht lösen konnte. Damit endet die über 130-jährige Profifußballgeschichte des Vereins vorerst dramatisch.