Das Visum von Owen Finnerty ist abgelaufen. – Foto: Lukas Galle

Visum abgelaufen: Kallen nimmt Platz von Finnerty ein Beim TuS Xanten gibt’s im Spiel gegen den Kevelaerer SV (1:1) einen Torwartwechsel. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Kevelaer TuS Xanten Owen James Finnerty

Beim TuS Xanten geht es in der Bezirksliga weiter in die richtige Richtung. Nach dem Sieg in Weeze spielten die Domstädter auf dem Fürstenberg gegen den formstarken Kevelaerer SV 1:1 (1:0). Die Gäste hatten mehr Spielanteile, David Epp sorgte für den 1:0-Pausenstand (33.). Christopher Kimbakidila ließ nach Wiederanpfiff die große Chance auf den zweiten Treffer liegen. Ausgerechnet der kleinste Gegenspieler, Nils Theysen, köpfte nach 59 Minuten den Ausgleich nach einer Freistoßflanke.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TuS Xanten TuS Xanten Kevelaerer SV Kevelaer 1 1 Abpfiff Mit Kapitän Gerrit Jenowsky (gesperrt), Wito Wojciechowski (verletzt) und Luca Binias (krank) musste TuS-Trainer Marcel Zalewski drei wichtige Spieler ersetzen, die beim Spitzenreiter in Rhede in der kommenden Woche wieder einsatzfähig sein werden. „Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Es war ein weiterer Schritt nach vorne. Die Jungs, die reingekommen sind, haben es gut gemacht“, lobte der Coach.