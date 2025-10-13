Visum abgelaufen: Kallen nimmt Platz von Finnerty ein

Beim TuS Xanten geht es in der Bezirksliga weiter in die richtige Richtung. Nach dem Sieg in Weeze spielten die Domstädter auf dem Fürstenberg gegen den formstarken Kevelaerer SV 1:1 (1:0). Die Gäste hatten mehr Spielanteile, David Epp sorgte für den 1:0-Pausenstand (33.). Christopher Kimbakidila ließ nach Wiederanpfiff die große Chance auf den zweiten Treffer liegen. Ausgerechnet der kleinste Gegenspieler, Nils Theysen, köpfte nach 59 Minuten den Ausgleich nach einer Freistoßflanke.
Mit Kapitän Gerrit Jenowsky (gesperrt), Wito Wojciechowski (verletzt) und Luca Binias (krank) musste TuS-Trainer Marcel Zalewski drei wichtige Spieler ersetzen, die beim Spitzenreiter in Rhede in der kommenden Woche wieder einsatzfähig sein werden. „Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Es war ein weiterer Schritt nach vorne. Die Jungs, die reingekommen sind, haben es gut gemacht“, lobte der Coach.
Sein Debüt für die Domstädter feierte Keeper Jan Kallen. Der Grund: Die Aufenthaltsgenehmigung der etatmäßigen Nummer eins, Owen Finnerty, ist erloschen. Der US-Amerikaner musste zurück in seine Heimat. Eine Rückkehr im Januar sei zwar möglich, Zalewski geht aber nicht davon aus. „Jan hat seine sportliche Rolle immer akzeptiert und hat gehalten, was er musste“, so der Trainer.