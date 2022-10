VISOKA MACHT LAST-MINUTE-REMIS PERFEKT

Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete Jona Wicenec verantwortlich (13.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte VfL Erp einen knappen Vorsprung herausgespielt. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Malek Baadidi sorgen, dem Ignazio Straquadaini das Vertrauen schenkte (56.). Andre Tschauner erhöhte den Vorsprung von VfL Erp nach 80 Minuten auf 2:0. Baadidi witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für die Zweitvertretung von DJK Viktoria Frechen ein (87.). Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Arian Izzet Visoka mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 88. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. VfL Erp wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als DJK Viktoria Frechen II die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

DJK Viktoria Frechen II führt mit zehn Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gastgebers bei.

Sicherlich ist das Ergebnis für VfL Erp nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Die Offensive von VfL Erp in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch DJK Viktoria Frechen II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 27-mal schlugen die Angreifer von VfL Erp in dieser Spielzeit zu. VfL Erp weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. VfL Erp erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Am 29.10.2022 reist DJK Viktoria Frechen II zur nächsten Partie zu RG Wesseling III. Nächster Prüfstein für VfL Erp ist auf heimischer Anlage SC Glessen 3 (Sonntag, 15:00 Uhr).