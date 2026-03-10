Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
VISION 2030 - Mitmacher für mittelfristiges Erfolgskonzept gesucht !
von Peter Gesien · Heute, 06:06 Uhr · 0 Leser
Der MSV 19 Rüdersdorf möchte seinen Männerbereich neu strukturieren und sportlich zukünftig erfolgsorientiert durchstarten. Interessierte können sich am 01. und 08. April 2026 zu einem gemeinsamen Probetermin im Stadion Rüdersdorf einfinden.