 2026-03-09T15:40:23.061Z

Vereinsnachrichten

VISION 2030 - Mitmacher für mittelfristiges Erfolgskonzept gesucht !

von Peter Gesien · Heute, 06:06 Uhr · 0 Leser

Der MSV 19 Rüdersdorf möchte seinen Männerbereich neu strukturieren und sportlich zukünftig erfolgsorientiert durchstarten. Interessierte können sich am 01. und 08. April 2026 zu einem gemeinsamen Probetermin im Stadion Rüdersdorf einfinden.