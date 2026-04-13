Virus lähmt Neukölln – Inter stark - Debakel in Schöneberg

Stadion Neukölln – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress, Kev

FC Internationale Berlin, SF Johannisthal (kommt kampflos zum Dreier) und BSV 1892 gewinnen deutlich und behaupten ihre Plätze an der Spitze. Berlin Hilalspor punktet, während im Tabellenkeller Teams wie BFC Preussen II, BSV Hürtürkel und Berliner SC II wichtige Siege holen. Ein Spiel wird kampflos entschieden. Ein Virus lähmt SW Neukölln siehe Spielbericht

Friedenauer TSC setzt sich knapp mit 2:1 bei Pfeffersport durch und bleibt im oberen Mittelfeld. Hussein Ahmo trifft kurz vor der Pause, Finley Fuchs entscheidet die Partie im zweiten Durchgang. Für Pfeffersport gelingt Jonathan Grunert zwischenzeitlich der Ausgleich.

Berliner SC II gewinnt knapp mit 1:0 bei SV Empor Berlin II. Das entscheidende Tor fällt spät durch Niclas Nixdorf. Empor bleibt damit auf einem Abstiegsplatz, während sich der Berliner SC II etwas Luft verschafft.

BFC Preussen II gewinnt mit 4:1 bei 1. FC Schöneberg und verschafft sich Luft nach unten. Emin Musa Cetintas bringt die Gäste früh in Führung, Erhan Kücükosman legt nach. Hugo Timur und Karim Ahmad treffen in der zweiten Hälfte. Für Schöneberg erzielt Tobias Weckeck den zwischenzeitlichen Treffer.

BSV Hürtürkel gewinnt klar mit 3:0 bei SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 und verbessert sich im unteren Tabellenbereich. Süleyman Emre Durmus trifft doppelt verteilt über beide Halbzeiten, Mehmet Uzuner steuert einen weiteren Treffer bei.

FC Internationale Berlin gewinnt auswärts bei SC Berliner Amateure mit 4:2 und bleibt souverän Tabellenführer. Nicholas Cartwright Stanley trifft früh und später erneut, Jascha Robin Wörteler erhöht im ersten Durchgang, Leo Heye setzt kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Für die Amateure treffen Paul Becker und Joscha Schulte-Holtey im Verlauf der zweiten Hälfte, können die Niederlage aber nicht verhindern.

BSV 1892 feiert einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg bei SC Borsigwalde und festigt Rang drei. Nick Bechler trifft doppelt in der zweiten Hälfte, Mateusz Smolarkiewicz sorgt ebenfalls mit zwei Treffern für klare Verhältnisse, Arthur Stephan setzt spät den Schlusspunkt. Für Borsigwalde erzielt Daniel Mpembele Nzongo zwischenzeitlich den Treffer.

SF Johannisthal bekommt die Punkte kampflos zugesprochen und gewinnt mit 2:0 gegen DJK SW Neukölln. Neukölln kann aufgrund vieler erkrankter Spieler nicht antreten. Vorstand Andre Gauler: „Aktuell haben wir eine Magen-Darm-Welle, die sowohl den Trainer als auch die Spieler betrifft, weshalb wir zu wenige sind, um antreten zu können.“ Katastrophe Johannisthal bleibt damit klar auf Platz zwei und hält den Abstand zur Spitze.

Berlin Hilalspor kommt bei Berolina Mitte zu einem 2:2 und bleibt in der Spitzengruppe. Nizar Mestefet bringt die Gäste direkt nach der Pause in Führung, Krisztián Vadócz legt später nach. Berolina Mitte antwortet durch Ilya Hadari und gleicht in der Schlussphase durch Daiwy Chioccarelli aus und sammelt einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller.

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