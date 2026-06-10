Virus-geschwächte FLF-Frauen erneut ohne Chance

Genau wie Amy Thompson bestritt auch Andreia Machado ihr letztes Länderspiel – Foto: paul@lsn.sarl

Charlotte Schmit scheiterte in der 5.Minute an Evrard und Kapitänin Miller traf unmittelbar danach nur die Latte, der Nachschuss von Dos Santos wurde von der Torhüterin pariert. Schließlich war es Wullaert, die in der 20. Minute auf der anderen Seite mit einem Dropkick das 0:1 erzielte, nachdem sie einen Assist von Janssens verwertete. Kurz vor der Pause erhöhte Tysiak per Kopfball nach einer Ecke auf 0:2.

An der Escher Grenz erlebten 1.053 Zuschauer - die vierthöchste Kulisse aller Zeiten bei einem Heimspiel der „Rout Léiwinnen“ - zunächst ein weniger einseitiges Duell als das spätere Endergebnis vermuten lässt. Die Luxemburgerinnen ließen gleich zu Beginn durch einige sehr gute Chancen aufhorchen.

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In der zweiten Halbzeit drängte Belgien weiter und Detruyer baute die Führung in der 61.Minute auf 0:3 aus, als sie eine hohe Hereingabe von Wullaert unhaltbar verwandelte. Tysiak war in der 66. Minute erneut mit einem Kopfball zum 0:4 erfolgreich.

Eurlings, die in der 82. Minute zum 0:5 in ein flaches Zuspiel grätschte, und Iliano, die in der 87.' das 0:6 erzielte, sorgten für einen deutlichen belgischen Vorsprung. Den Schlusspunkt setzte wiederum Eurlings mit ihrem zweiten Kopfballtreffer in der Nachspielzeit, was das Endergebnis von 0:7 besiegelte. Trotz des hohen Sieges gegen ein geschwächtes Luxemburg reichte es für Belgien nicht zur Qualifikation.

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Miller: „wir hatten ein Virus in der Mannschaft“

Thompson: „Freude, dass ich dies alles miterleben durfte“

Amy Thompson zu ihrem Abschied: „Ich bin gerade sehr emotional. Ich bin stolz und fühle Freude, dass ich dies alles miterleben durfte mit so tollen Mitspielerinnen und Freundinnen an meiner Seite. Heute Abend werden wohl noch einige Tränen fließen, es sind aber Tränen der Freude. Es war viel Druck da und man musste viel Zeit und Energie opfern, deswegen bin ich aber ein wenig erleichtert und jetzt kann ich andere Sachen genießen.“

Zirbes: „körperlich am Limit“

Trainer Daniel Zirbes zum Spiel: „Nach einer Woche mit Virusinfektionen, in der Emma Kremer und Charlotte Schmit z.B. vor zwei Tagen noch die ganze Nacht im Bad verbracht und am Tag danach flachgelegen hatten, waren sie körperlich am Limit. Gegen Ende des Spiels merkte man dann, dass uns die Luft ausging und die Spritzigkeit weg war. Alles wurde zu langsam, die Abstände wurden groß. Wir waren da nicht mehr auf dem körperlichen Niveau wie die Belgierinnen. Sie wollten unbedingt Tore schießen und alles nach vorne werfen. Wir wussten, dass für Belgien zwischenzeitlich in Sachen Gruppensieg wieder etwas drin war.“