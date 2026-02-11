Virnich übernimmt bei Viktoria Birkesdorf von Sebastian Oulbacha · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Bei Viktoria Birkesdorf ist die Trainersuche beendet. Nach der Trennung von Marius Schinke im Januar hat der Bezirksligist nun einen Nachfolger präsentiert: Bernd Virnich übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des Cheftrainers.

Der 53-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit. In seiner Laufbahn war er unter anderem bei der SG Stolberg, den Sportfreunden Düren, beim FC Düren-Niederau, beim GFC Düren 09 sowie beim 1. FC Düren tätig, wo er zuletzt als sportlicher Leiter fungierte. Zudem war Virnich in der Vergangenheit bereits als Spieler und Trainer für Viktoria Birkesdorf aktiv – eine Rückkehr mit vertrautem Umfeld. In der offiziellen Mitteilung heißt es: „Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass Bernd Virnich ab sofort unser neuer Cheftrainer ist.“ Weiter betont der Verein: „Er bringt umfangreiche Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit und war unter anderem bei den Sportfreunden Düren, den Vorgängervereinen des 1. FC Düren – FC Düren-Niederau und GFC Düren 09 – sowie beim 1. FC Düren selbst tätig.“

Ein Vorteil für den schnellen Einstieg: Virnich kennt nicht nur den Verein, sondern auch Teile des aktuellen Kaders aus früherer Zusammenarbeit. „Bernd Virnich war bereits in der Vergangenheit sowohl als Spieler als auch als Trainer für unseren Verein aktiv. Zudem kennt er einige Spieler aus dem aktuellen Kader aus früherer Zusammenarbeit, was den Einstieg zusätzlich erleichtert. Umso mehr freuen wir uns, ihn nun wieder bei uns begrüßen zu dürfen und gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu starten.“ Mit dem Amtsantritt endet zugleich die Übergangslösung. „Willy Kirschbaum und David Leys legen ihre Ämter als Trainer mit sofortiger Wirkung nieder. Von Anfang an war ihr Engagement als kurzfristige Unterstützung gedacht, wofür wir beiden herzlich danken.“ Willy bleibt dem Klub allerdings in anderer Funktion erhalten: „Er bleibt weiterhin als sportlicher Leiter erhalten." Unterstützung erhält der neue Coach von Torwarttrainer Harald Schenk und Rafal Berlinski als Fitnesstrainer.