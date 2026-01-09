VIP-Traum in Wolfsburg: Nadine Gebhardi erlebt St.-Pauli-Moment

„Ich bin schon länger Fan des FC St. Pauli. Die ganz große Liebe zum Club ist es seit der Corona-Zeit.“ Seitdem gehört der Verein fest zu ihrem Alltag. Der Spielplan strukturiert Wochenenden, Auswärtsfahrten sind fester Bestandteil ihres Fanlebens, und die Nähe zum Klub ist längst mehr als reine Sympathie.

Die Verbindung von Nadine Gebhardi zum FC St. Pauli ist eng und emotional. Entstanden ist sie nicht von heute auf morgen, sondern hat sich über Jahre hinweg intensiviert – besonders in einer Phase, die für viele Menschen prägend war.

Unterwegs für den Kiezklub

Nadine Gebhardi ist kein Fan, der seinen Verein nur aus der Ferne begleitet. Im Gegenteil: Sie ist regelmäßig dort, wo der FC St. Pauli spielt. „Ich bin bei fast jedem Heimspiel und Auswärtsspiel des FC im Stadion dabei.“

Diese Konsequenz macht den Gewinn besonders passend. Denn auch wenn sie schon viele Stadien gesehen hat, gibt es für sie noch weiße Flecken auf der Fußball-Landkarte – und neue Perspektiven auf den Profifußball.

Premierenabend in der Volkswagen Arena

Das Spiel beim VfL Wolfsburg bringt für die 35-Jährige gleich mehrere erste Male mit sich. „Aber in der Arena in Wolfsburg war ich noch nicht. Zudem war ich noch nie als VIP bei einem Bundesliga-Spiel dabei.“

Am Mittwoch, 14. Januar, um 18.30 Uhr, wird sich das ändern. Dann erlebt sie den FC St. Pauli nicht aus dem Gästeblock, sondern von der Haupttribüne der Volkswagen Arena – mit all den Vorzügen, die der VIP-Bereich bietet.

Ein exklusiver Blick auf die Bundesliga

Die von FuPa verlosten VIP-Tickets ermöglichen ein besonderes Rundum-Erlebnis. Zwei hochwertige Sitzplätze auf der Tribüne, Zugang zum VIP-Bereich und ein kulinarisches Angebot machen den Stadionbesuch zu etwas Außergewöhnlichem. Für einen Fan, der den Fußball sonst nahbar, laut und emotional kennt, eröffnet sich damit eine neue Sicht auf das Spiel – ohne die Leidenschaft für ihren Verein zu verlieren.

Ein Spiel, das in Erinnerung bleibt

Wenn der FC St. Pauli beim VfL Wolfsburg antritt, geht es nicht nur um Punkte in der Bundesliga, sondern auch um Momente, die Fans prägen. Für Nadine Gebhardi wird dieser Abend zu einem besonderen Kapitel ihrer persönlichen St.-Pauli-Geschichte: erstmals Wolfsburg, erstmals VIP, erstmals Bundesliga aus einer exklusiven Perspektive.

FuPa gratuliert der Gewinnerin herzlich und wünscht einen unvergesslichen Fußballabend in der Volkswagen Arena.