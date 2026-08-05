VIP-Premiere zum Auftakt: Grün-weiße Vorfreude im Flutlicht FuPa hat 2 x 2 VIP-Tickets für das erste Saisonheimspiel der VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern verlost – Jule Meyer und Rene Hinz erleben den Kracher hautnah. von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO / Jan Huebner

Das Warten hat ein Ende, das Stadion erwacht zu neuem Leben: Wenn am Samstag, den 8. August, um 20:30 Uhr das Flutlicht über der Volkswagen Arena erstrahlt, gibt der VfL Wolfsburg den Startschuss für eine richtungsweisende Spielzeit. Im ersten Saisonheimspiel der Spielzeit 2026/2027 der 2. Bundesliga empfangen die Wölfe den Traditionsclub 1. FC Kaiserslautern zum Kräftemessen. Für zwei Fan-Duos wird dieser Sommerabend jedoch weit mehr als nur ein gewöhnlicher Stadionbesuch. Jule Meyer aus Wolfsburg und Rene Hinz aus Salzgitter-Bad haben das große Los gezogen. Unter den mehr als 200 Teilnehmern wurden sie beim Gewinnspiel von FuPa als Gewinner gezogen. Sie dürfen das Auftaktspiel von der Haupttribüne aus verfolgen – inklusive aller Vorzüge, die der exklusive VIP-Bereich zu bieten hat.

Ein Traum wird wahr für die Wolfsburgerin

Für die 24-jährige Jule Meyer kam die Nachricht wie ein Blitzeinschlag der puren Begeisterung. „Wow. Super, ich freue mich riesig“, jubelt die Wolfsburgerin, als sie von ihrem Glück erfährt. Ihre Bindung zu den Grün-Weißen hat in der jüngsten Vergangenheit eine enorme Dynamik entwickelt. „Ich verfolge die VfL-Spiele schon länger. Seit einem Jahr intensiver. Da war ich mit meinem Freund auch schon öfters bei Heimspielen und auch auswärts im Stadion dabei“, erzählt sie stolz. Ob im eigenen Wohnzimmer der Arena oder in der Fremde – das Paar wich dem Verein nicht von der Seite. Doch die kommende Partie schlägt ein völlig neues Kapitel auf: „Als VIP im Stadion war ich aber bislang noch nicht.“ Statt der gewohnten Fanränge wartet nun das exklusive Ambiente der Haupttribüne.