VIP-Premiere zum Auftakt: Grün-weiße Vorfreude im Flutlicht

Das Warten hat ein Ende, das Stadion erwacht zu neuem Leben: Wenn am Samstag, den 8. August, um 20:30 Uhr das Flutlicht über der Volkswagen Arena erstrahlt, gibt der VfL Wolfsburg den Startschuss für eine richtungsweisende Spielzeit. Im ersten Saisonheimspiel der Spielzeit 2026/2027 der 2. Bundesliga empfangen die Wölfe den Traditionsclub 1. FC Kaiserslautern zum Kräftemessen. Für zwei Fan-Duos wird dieser Sommerabend jedoch weit mehr als nur ein gewöhnlicher Stadionbesuch. Jule Meyer aus Wolfsburg und Rene Hinz aus Salzgitter-Bad haben das große Los gezogen. Unter den mehr als 200 Teilnehmern wurden sie beim Gewinnspiel von FuPa als Gewinner gezogen. Sie dürfen das Auftaktspiel von der Haupttribüne aus verfolgen – inklusive aller Vorzüge, die der exklusive VIP-Bereich zu bieten hat.
Ein Traum wird wahr für die Wolfsburgerin
Für die 24-jährige Jule Meyer kam die Nachricht wie ein Blitzeinschlag der puren Begeisterung. „Wow. Super, ich freue mich riesig“, jubelt die Wolfsburgerin, als sie von ihrem Glück erfährt. Ihre Bindung zu den Grün-Weißen hat in der jüngsten Vergangenheit eine enorme Dynamik entwickelt. „Ich verfolge die VfL-Spiele schon länger. Seit einem Jahr intensiver. Da war ich mit meinem Freund auch schon öfters bei Heimspielen und auch auswärts im Stadion dabei“, erzählt sie stolz.
Ob im eigenen Wohnzimmer der Arena oder in der Fremde – das Paar wich dem Verein nicht von der Seite. Doch die kommende Partie schlägt ein völlig neues Kapitel auf: „Als VIP im Stadion war ich aber bislang noch nicht.“ Statt der gewohnten Fanränge wartet nun das exklusive Ambiente der Haupttribüne.
Kreisliga-Kicker auf den Spuren der Profis
Auch der zweite Gewinner blickt dem Samstagabend-Spiel voller Vorfreude entgegen. Der 25-jährige Rene Hinz aus Salzgitter-Bad bringt nicht nur die Leidenschaft eines Zuschauers mit, sondern kennt das Gefühl am Ball aus eigener Erfahrung. „Ich spiele selbst auch Fußball beim TV Mascherode in der Kreisliga“, berichtet der Kicker.
Die Liebe zum Fußball liegt bei ihm zudem in besten Händen: „Ich bin großer Fußballfan. Meine Freundin Selina ist großer VfL-Fan.“ Die gemeinsame Stadionroutine wird nun durch das Losglück auf ein neues Niveau gehoben. „Wir waren beide schon öfters im Stadion dabei. Ich selbst war aber bislang noch nicht als VIP bei einem VfL-Heimspiel“, erklärt er und bringt seine Erleichterung auf den Punkt: „Der Gewinn ist top.“
Kulinarischer Genuss und Flutlicht-Atmosphäre
Das von FuPa geschnürte Paket verwandelt den Saisonauftakt für die beiden Paare in ein unvergessliches Gesamterlebnis. Neben erstklassigen Sitzplätzen auf der Haupttribüne, die eine perfekte Sicht auf das Spielgeschehen bieten, wartet auf die Gewinner das volle Programm im VIP-Bereich. Von exzellentem Essen vor dem Anpfiff bis hin zur besonderen Atmosphäre in den VIP-Räumlichkeiten – für die Gewinner ist dieser Wechsel vom normalen Stadionalltag hin zur Spitze der Gastfreundschaft die perfekte Einstimmung auf das Duell gegen die Roten Teufel aus Pfalz. FuPa gratuliert allen Gewinnern herzlich und wünscht eine mitreißende VIP-Premiere in der Volkswagen Arena!