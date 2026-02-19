VIP-Premiere beim SSV Ulm: Ein treuer Spatz aus Blaustein hebt ab

– Foto: Imago

Es ist die Geschichte eines Mannes, der sein Herz schon früh an die Schwarz-Weißen verloren hat und nun für seine jahrelange Treue belohnt wird. Wenn am Samstag, 21. Februar, um 16:30 Uhr der SSV Ulm im traditionsreichen Donaustadion auf den 1. FC Saarbrücken trifft, wird die Luft vor Spannung knistern. Für einen Fan wird dieser Spieltag jedoch alle bisherigen Erlebnisse in den Schatten stellen: Simon Miller aus Blaustein hat das große Los gezogen. Unter 320 Teilnehmern, die ihr Glück über die Instagram-Seite von FuPa Württemberg versucht haben, wurde der 35-Jährige als Gewinner ermittelt. Er darf das wichtige Heimspiel der 3. Liga zusammen mit einer Begleitung von der Haupttribüne aus verfolgen – ein Privileg, das dem passionierten Anhänger bisher verwehrt blieb.

Für Simon Miller ist der Besuch im Donaustadion eigentlich Routine, doch diesmal ist alles anders. Als Inhaber einer Dauerkarte kennt er fast jede Ecke der Tribünen, doch der VIP-Bereich war für ihn bislang eine verschlossene Welt. „Der Gewinn ist super. Ich habe eine Dauerkarte für die SSV-Heimspiele, aber als VIP war ich bislang noch nicht dabei. Das ist nun das erste Mal“, erklärt der Blausteiner mit sichtbarer Begeisterung. Für den Feinwerkmechaniker, der im Berufsleben für Präzision sorgt, ist dieser Perspektivwechsel die Erfüllung eines lang gehegten Traums. Einmal dort zu sitzen, wo sonst die Ehrengäste Platz nehmen, und das Spiel seiner Mannschaft mit höchstem Komfort zu genießen, ist die Krönung seiner Fankarriere.

Die Verbindung zum Verein ist bei Miller tief verwurzelt und reicht bis in die früheste Jugend zurück. Es ist keine flüchtige Leidenschaft, sondern ein Fundament, das über Jahrzehnte gewachsen ist. „Ich bin seit meiner Kindheit ein SSV-Fan“, sagt er schlicht und unterstreicht damit die emotionale Bedeutung dieses Gewinns. In guten wie in schlechten Zeiten stand er zu seinen Spatzen, hat Siege gefeiert und Niederlagen weggesteckt. Dass er nun ausgerechnet in dieser Phase der Saison so exklusiv eingeladen wird, empfindet er als besonderes Geschenk. Es ist die Belohnung für eine Treue, die im modernen Fußballgeschäft nicht mehr selbstverständlich ist.

Eigene Erfahrung auf dem grünen Rasen

Dass Miller ein feines Gespür für die Abläufe auf dem Feld hat, kommt nicht von ungefähr. Er ist nicht nur passiver Beobachter, sondern kennt das Gefühl, selbst die Fußballschuhe zu schnüren und für seinen Ort alles zu geben. „Ich habe früher beim TSV Blaustein aktiv Fußball gespielt“, berichtet er. Diese eigene Erfahrung als Aktiver verleiht seinem Blick auf das Spiel eine besondere Tiefe. Er weiß, was es bedeutet, unter Druck zu stehen, und wie wichtig der Rückhalt von den Rängen ist.

Abstiegskampf pur: Jeder Punkt zählt

Die sportliche Situation verleiht dem kommenden Samstag eine zusätzliche Schärfe. Der SSV Ulm steckt mitten im harten Überlebenskampf der Liga, und jeder Patzer könnte fatale Folgen haben. Miller ist sich der Ernsthaftigkeit der Lage voll bewusst und fiebert dem Anpfiff des Spiels gegen den 1. FC Saarbrücken mit einer Mischung aus Hoffnung und Anspannung entgegen. „Ich drücke natürlich dem SSV die Daumen. Im Abstiegskampf ist jeder Punkt wichtig“, betont er. Inmitten des exklusiven VIP-Ambientes, das von einem eigenen Parkplatz bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten alles bietet, bleibt der Fokus des Blausteiners klar: Der Erfolg seiner Mannschaft steht über allem.

Ein Rundum-Erlebnis der besonderen Art

Der Gewinn durch FuPa Württemberg transformiert einen gewöhnlichen Stadionbesuch in einen unvergesslichen Festtag. Für Simon Miller beginnt der Samstag ohne Parkplatzsorgen direkt am Stadion und führt ihn über den VIP-Check-in zu einem leckeren Essen, bevor er die entscheidenden 90 Minuten von den besten Plätzen im Donaustadion aus verfolgt. Es ist ein Tag, der die harte Arbeit im Abstiegskampf für einen Moment mit Glanz und Gloria verbindet. Wenn die Spatzen am Samstag um wichtige Zähler kämpfen, wird ein Kindheit-Fan aus Blaustein im Zentrum des Geschehens stehen und diesen Tag wohl nie vergessen.