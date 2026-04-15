VIP-Glück zwischen Hoffnung und Skepsis: Zwei Spatzen-Fans heben ab

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Zwei Gewinner, zwei Lebenswege, aber eine gemeinsame Leidenschaft: Wenn der SSV Ulm am Samstag, 18. April, um 16:30 Uhr den TSV Havelse im heimischen Donaustadion empfängt, wird die Luft vor Spannung knistern. In der 3. Liga geht es für die Spatzen um alles, und zwei Anhänger dürfen diesen Schicksalstag in einem Rahmen erleben, der normalerweise den Ehrengästen vorbehalten ist. Tobias Mürdel aus Blaustein und Marcel Rohde aus Halberstadt haben das große Los gezogen. Unter 325 Teilnehmern, die auf der Instagram-Seite von FuPa Württemberg mitgefiebert haben, wurden der Einkäufer und der Ex-Ulmer als Gewinner gezogen.

Für Tobias Mürdel ist der Gang ins Donaustadion eine liebgewonnene Routine, doch das kommende Erlebnis sprengt den gewohnten Rahmen. „Ich bin regelmäßig bei Heimspielen im Ulmer Donaustadion dabei und freue mich auf das VIP-Erlebnis“, erklärt der 32-jährige Blausteiner. Mürdel, der beruflich als Einkäufer gewohnt ist, Fakten zu bewerten, blickt jedoch mit einer ordentlichen Portion Realismus auf die sportliche Misere des SSV. Trotz der Vorfreude auf das leckere Essen und den Komfort der Haupttribüne schlägt sein Fußballer-Herz schwer: „Ich persönlich glaube nicht mehr an den Verbleib des SSV in der 3. Liga, alles andere wäre gelogen“, gesteht er unumwunden.

Die Verbindung zum Fußball ist bei Mürdel tief in der Region verwurzelt. Er war früher selbst auf dem Rasen aktiv. „Ich habe früher in der Jugend beim FC Blautal gespielt“, berichtet er. Diese Erfahrungen aus der eigenen aktiven Zeit lassen ihn die prekäre Situation der Ulmer Profis besonders intensiv miterleben.

Eine emotionale Rückkehr aus dem Norden

Für den zweiten Gewinner, den 43-jährigen Marcel Rohde, ist der Spieltag eine Rückkehr zu einem prägenden Teil seines Lebens. Obwohl er heute in Halberstadt lebt, ist die Bindung nach Ulm nie abgerissen. „Ich freue mich sehr über den Gewinn. Das ist das erste Mal, dass ich als VIP in Ulm dabei sein werde“, sagt Rohde sichtlich bewegt. Seine Treue zu den Schwarz-Weißen ist beeindruckend und übersteht selbst größte Distanzen: „Ich bin über 20 Jahre ein SSV-Fan. Ich habe einige Jahre in Ulm gewohnt.“ Dass er nun nach über zwei Jahrzehnten Fan-Daseins erstmals die Vorzüge des VIP-Bereichs inklusive eigenem Parkplatz genießen darf, ist für ihn die Krönung einer lebenslangen Verbundenheit.

Fußballerische Wurzeln in Sachsen-Anhalt

Auch Rohde ist kein bloßer Zuschauer; er versteht das Handwerk auf dem Platz aus eigener Erfahrung. „Früher habe ich bei Börde Magdeburg selbst Fußball gespielt“, erzählt der 43-Jährige. Gemeinsam mit jeweils einer Begleitperson werden Marcel Rohde und Tobias Mürdel die exklusive Atmosphäre und das kulinarische Angebot genießen, während unten auf dem Rasen um die letzte Chance im Abstiegskampf gekämpft wird. FuPa gratuliert den Gewinnern herzlich und wünscht einen unvergesslichen VIP-Tag bei den Spatzen.