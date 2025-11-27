VIP-Glück: Zwei Fans des SSV Ulm fiebern dem großen Tag entgegen

Zwei Gewinner, ein unvergessliches Erlebnis: Die 44-jährige Susanne Necknig aus Ulm und der 42-jährige Marcel Kraft aus Ummendorf dürfen sich über jeweils zwei VIP-Tickets für das Drittligaspiel des SSV Ulm gegen den TSV 1860 München freuen. Beim ersten Heimauftritt der Spatzen unter dem neuen Trainer Pavel Dotchev am Samstag werden beide das Donaustadion aus einer Perspektive erleben, die sie bislang nicht kannten. 530 FuPa-User haben über Instagram beim Gewinnspiel mitgemacht.

„Ich bin mit meiner Freundin großer Ulmer Fan. Wir sind bei jedem Heimspiel dabei und fahren auch öfters zu den Auswärtsspielen des SSV. Wir waren aber noch nie als VIP bei einem Spiel dabei und freuen uns riesig über den Gewinn. Wir hoffen, dass das Spiel erfolgreich für unseren SSV läuft. Es wird aber nicht einfach.“

Seit Jahren fiebert Susanne Necknig mit ihrem SSV Ulm mit – Woche für Woche, Heimspiel für Heimspiel. Umso größer ist die Freude über den exklusiven Gewinn.

Der Gewinn ist für die Ulmerin mehr als ein Geschenk. Es ist ein Moment, der ihre jahrelange Leidenschaft für die Spatzen krönt – und gleichzeitig die Hoffnung auf einen perfekten Einstand unter dem neuen Coach trägt.

Premiere im Donaustadion für Marcel Kraft

Für Marcel Kraft wird der VIP-Tag auch zur Premiere – denn der sportliche Leiter der SGM Ummendorf/Fischbach aus der Bezirksliga Oberschwaben war bislang noch nie live im Donaustadion. „Das ist super, da ich SSV-Fan bin und noch nie im Stadion war.“

Der 42-Jährige lebt den Fußball nicht nur als Fan, sondern auch an der Seitenlinie. Umso intensiver dürfte der besondere Stadiontag auf der Haupttribüne für ihn werden.

Exklusiver Fußballmoment für alle Gewinner

Die VIP-Tickets eröffnen Susanne Necknig und Marcel Kraft ein Rundum-Erlebnis der besonderen Art. Neben Top-Plätzen auf der Haupttribüne genießen die Gewinner den Zugang zum VIP-Bereich – inklusive kulinarischen Angeboten, einer besonderen Atmosphäre und sogar einem VIP-Parkplatz.

Ein Höhepunkt, der nicht nur das besondere Spiel gegen die Münchner Löwen veredelt, sondern auch den Start in eine neue Ära beim SSV Ulm.

Ein Spiel mit Bedeutung – ein Erlebnis mit Emotion

Wenn am Samstag um 14 Uhr der Anpfiff ertönt, steht viel auf dem Spiel: das erste Heimspiel unter dem neuen Trainer Pavel Dotchev, die Kulisse des Donaustadions, zwei leidenschaftliche Fans mitten im Geschehen. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass Susanne Necknig und Marcel Kraft einen Fußballnachmittag erleben werden, den sie bestimmt so schnell nicht vergessen.

FuPa gratuliert den Gewinnern – und wünscht einen unvergesslichen VIP-Tag bei den Spatzen.