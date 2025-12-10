VIP-Glück in Ulm: Hannah Fuchs erlebt das große Spatzen-Highlight

Die Gewinnerin steht fest: Die 21-jährige Hannah Fuchs aus Ulm-Einsingen darf sich über 1 x 4 VIP-Tickets für das Drittligaspiel des SSV Ulm gegen den VfL Osnabrück am Freitag, 12.12.2025, um 19 Uhr im Donaustadion freuen. Unter 530 Teilnehmern, die beim Gewinnspiel über die Instagram-Seite von FuPa Württemberg mitgemacht haben, hatte die Studentin das Glück auf ihrer Seite – und die Begeisterung könnte kaum größer sein.

Die Begeisterung, mit der die junge Ulmerin ihren Verein unterstützt, ist im Umfeld der Stehplatzkurve längst bekannt. Für sie gehört der Fußball zu jenen Ritualen, die den Alltag prägen – und die sie mit Freunden, Emotionen und unzähligen Erinnerungen verbindet.

Für Hannah Fuchs bedeutet der Gewinn weit mehr als ein exklusiver Stadionabend. Seit Jahren begleitet sie den SSV Ulm leidenschaftlich, ob bei den Heimspiel oder bei den Auswärtspartien. „Ich freue mich riesig über den Gewinn, denn ich bin ein großer Fan des SSV Ulm. Ich habe eine Dauerkarte im Stehplatzbereich. Zudem fahre ich zu fast jedem Auswärtsspiel mit.“

Ein besonderer Stadionabend für die ganze Gruppe

Mit ihrem Gewinn darf Hannah Fuchs nicht nur selbst ein besonderes Erlebnis genießen, sondern dieses auch mit ihrer vertrauten Stadionrunde teilen. „Ich werde mit meiner Stadiongruppe als VIP zum Spiel.“

Dieser Satz zeigt, wie sehr Fußball für sie ein Gemeinschaftserlebnis ist – eines, das jetzt durch den exklusiven VIP-Zugang noch einmal einen ganz neuen Charakter erhält. Für die Gruppe wird es eine neue Perspektive auf ein Stadion, das sie sonst aus der Fankurve kennen.

Das letzte Heimspiel des Jahres: Bühne für besondere Momente

Am Freitag, 12. Dezember, um 19 Uhr, empfängt der SSV Ulm im letzten Heimspiel des Jahres 2025 den VfL Osnabrück im Donaustadion. Ein Termin, der sportlich wie emotional Gewicht trägt: Jahresabschluss, Flutlichtspiel, volle Ränge. Und mittendrin eine junge Frau mit drei Wegbegleitern – auf der Haupttribüne, mit Zugang zum VIP-Bereich, inklusive kulinarischer Verpflegung und einem reservierten VIP-Parkplatz.

Ein Abend, der anders wird als die gewohnten Stehplatzmomente, aber dafür umso intensiver in Erinnerung bleiben dürfte.

Exklusiver Fußballabend – und ein besonderes Dankeschön

Die VIP-Tickets bieten Hannah Fuchs und ihrer Gruppe ein Rundum-Erlebnis, das den Verein aus einer außergewöhnlichen Perspektive erlebbar macht. Zwischen Atmosphäre, Komfort und Nähe zum Spielgeschehen wird ein Fußballabend entstehen, der sich vom üblichen Stadionbesuch abhebt – ohne die Emotionen zu verlieren, die den SSV Ulm für seine Fans so besonders machen.

FuPa gratuliert der Gewinnerin – und wünscht einen unvergesslichen VIP-Abend im Donaustadion.