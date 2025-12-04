VIP-Glanz in Heidenheim: Lukas Neugebauer erlebt großes Fußballglück

Der Gewinner steht fest: Lukas Neugebauer, 24 Jahre alt und wohnhaft im Illertisser Gemeindeteil Tiefenbach, darf sich über zwei VIP-Tickets für das Bundesliga-Spiel des 1. FC Heidenheim gegen den SC Freiburg freuen. Unter 630 Teilnehmern, die am FuPa-Gewinnspiel über Instagram teilgenommen haben, fiel das Los auf den ambitionierten FCH-Fan – für ihn ein Volltreffer, der kaum besser passen könnte.

Seit Jahren brennt Lukas Neugebauer für seinen Verein, den 1. FC Heidenheim. Dass ausgerechnet er dieses besondere Erlebnis gewinnt, wirkt fast wie eine Belohnung für seinen Treue-Einsatz.

„Das ist super und optimal, denn ich bin ein großer Fan des 1. FC Heidenheim. Ich habe seit 7 Jahren eine Dauerkarte auf der Osttribüne und mein Vater Uwe auf der Südtribüne. Zudem fahre ich zu fast jedem Auswärtsspiel mit.“

Wer ihn kennt, weiß: Der FCH ist mehr als eine Leidenschaft – es ist ein Stück Lebensgefühl. Ob in der Voith-Arena oder in fremden Stadien, Neugebauer ist nahezu immer dabei. Und doch betritt er mit seinem Gewinn Neuland.

Erstes VIP-Erlebnis für den treuen Fan

So häufig er in den letzten Jahren die FCH-Spiele verfolgte – im VIP-Bereich war er bislang nie. Umso größer die Vorfreude. „Ich war noch nie als VIP bei einem FCH-Heimspiel dabei und freue mich riesig darauf.“

Der Industriemechaniker, der sich zudem ehrenamtlich in der Feuerwehr Jedesheim engagiert, bekommt damit einen ganz neuen Blick auf „seinen“ Verein. Ein Fußballerlebnis, das dank Komfort, Atmosphäre und Nähe zum Spielfeld in Erinnerung bleiben wird.

Das besondere Erlebnis in der Voith-Arena

Das Bundesliga-Heimspiel am Samstag, 6. Dezember, um 15.30 Uhr, wird für Neugebauer und seine Begleitung zu einem Tag voller exklusiver Momente. Die VIP-Tickets ermöglichen nicht nur Plätze auf der Haupttribüne, sondern auch den Zugang zum exquisiten VIP-Bereich der Voith-Arena – inklusive hochwertiger Verpflegung und eigenem Parkplatz direkt am Stadion.

Für einen Fan, der seit Jahren eng mit dem Verein verbunden ist, ist dieses Erlebnis mehr als ein Bonus. Es ist ein Fußballnachmittag, der die enge Bindung zum FCH noch einmal unterstreicht.

Ein Duell mit Bedeutung – ein Tag voller Emotion

Wenn Heidenheim und Freiburg im baden-württembergischen Bundesliga-Duell aufeinandertreffen, wartet ein intensives, emotionales Spiel – und mittendrin Lukas Neugebauer, der den Verein durch Höhen und Tiefen begleitet hat. Für ihn wird dieser Tag damit zu einem besonderen Kapitel seines FCH-Fandaseins.

FuPa gratuliert herzlich – und wünscht einen unvergesslichen VIP-Tag in der Voith-Arena.