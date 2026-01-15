VIP-Erlebnis zum Jahresauftakt: Ben Schueller im Donaustadion

Der Gewinner steht fest: Der 44-jährige Ben Schueller aus Kornwestheim darf sich über 1 x 2 VIP-Tickets für das Drittligaspiel des SSV Ulm gegen den SV Wehen Wiesbaden freuen. Unter 380 Teilnehmern, die über die Instagram-Seite von FuPa Württemberg am Gewinnspiel teilgenommen haben, fiel das Los auf den in der Immobilienbranche tätigen Sportinteressierten. Für ihn wird der Besuch im Donaustadion zu einem besonderen Ereignis, das gleich mehrere Premieren vereint. „Ich freue mich riesig über den Gewinn. Es wird ein tolles Erlebnis.“

Ben Schueller beschreibt sich selbst als vielseitig sportinteressiert. Sportveranstaltungen gehören für ihn zum festen Bestandteil seiner Freizeit, Begegnungen mit unterschiedlichen Disziplinen und Arenen prägen seinen Blick auf den Leistungssport. Dennoch gibt es Orte, die er bislang nicht betreten hat.

„Ich bin sehr Sport interessiert und besuche einige Sportveranstaltungen. Aber im Donaustadion in Ulm war ich noch nicht.“ Gerade dieser Umstand macht den Gewinn für den früheren Handballer besonders reizvoll. Denn der Besuch beim SSV Ulm eröffnet ihm nicht nur eine neue Spielstätte, sondern auch einen intensiven Eindruck vom Profifußball in der 3. Liga.

Premiere im VIP-Bereich

Neben dem ersten Besuch im Donaustadion wartet auf Schueller eine weitere neue Erfahrung. Der Stadionbesuch erfolgt nicht von einem gewöhnlichen Platz aus, sondern in einem Rahmen, den er bislang nicht kannte. „Zudem war ich noch nie als VIP dabei.“

Der Zugang zum VIP-Bereich, die Plätze auf der Haupttribüne und das zusätzliche Angebot rund um das Spiel verleihen dem Nachmittag einen exklusiven Charakter. Für einen sportlich vielseitig interessierten Besucher ist es eine neue Perspektive auf ein Spiel, das sonst von den Rängen oder aus der Distanz verfolgt wird.

Ein Spiel mit sportlicher Bedeutung

Der Rahmen für dieses Erlebnis ist klar definiert: Am Samstag, 17. Januar, empfängt der SSV Ulm im ersten Heimspiel des Jahres 2026 den SV Wehen Wiesbaden im Donaustadion. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Für die Spatzen markiert diese Begegnung den sportlichen Auftakt vor heimischem Publikum im neuen Jahr, für Schueller einen besonderen Einstieg in das Fußballjahr 2026. „Ich drücke dem SSV die Daumen, dass sie gewinnen.“ Dieser Wunsch begleitet seinen Stadionbesuch und verleiht dem Spiel eine zusätzliche emotionale Note.

Ein exklusiver Rahmen für ein besonderes Spiel

Die von FuPa verlosten VIP-Tickets bieten ein umfassendes Stadionerlebnis. Neben den Sitzplätzen auf der Haupttribüne gehört der Zugang zum VIP-Bereich ebenso dazu wie ein VIP-Parkplatz und die kulinarische Versorgung vor und während des Spiels. Für Ben Schueller und seine Begleitung wird der Nachmittag damit zu einem Gesamterlebnis, das weit über die 90 Minuten auf dem Rasen hinausgeht.

FuPa gratuliert dem Gewinner herzlich und wünscht einen unvergesslichen VIP-Nachmittag beim Jahresauftakt der Spatzen.