VIP-Erlebnis für SSV-Ulm-Fan: Stefanie Heinrich gewinnt FuPa-Tickets

Exklusives Erlebnis im Donaustadion

Für die Bürokauffrau wird es ein besonderes Erlebnis. „Ich fahre mit meinem Freund ins Stadion“, sagt sie. Neben einem eigenen VIP-Parkplatz und kulinarischen Angeboten im VIP-Bereich wartet der beste Blick auf den Rasen des Donaustadions auf das Paar.

Treue Fanliebe seit zehn Jahren

Seit einem Jahrzehnt schlägt das Herz der 32-Jährigen für die Ulmer Spatzen. „Ich bin seit zehn Jahren Fan des SSV Ulm“, sagt sie. Ihr Lieblingsspieler ist Lucas Röser, den sie nun aus nächster Nähe auf dem Platz erleben kann.

Erstes Mal im VIP-Bereich

Auch wenn sie schon lange Anhängerin der Spatzen ist, wird der Stadionbesuch am Sonntag etwas völlig Neues. „Ich war noch nie VIP-Gast beim SSV Ulm“, sagt Stefanie Heinrich. Dass sie diesen besonderen Moment nun erleben darf, macht den Gewinn für sie umso wertvoller.

Über 300 Teilnehmer beim Gewinnspiel

Das Interesse am Gewinnspiel über Instagram war groß: Über 300 Teilnehmer hatten mitgemacht, um die begehrten 1 x 2 VIP-Tickets zu gewinnen. Am Ende fiel das Los auf Stefanie Heinrich aus Memmingen, die nun einen unvergesslichen Tag im Donaustadion verbringen wird.

Spannung vor dem Anpfiff

Wenn am Sonntag um 13.30 Uhr der Anpfiff ertönt, sitzt die Gewinnerin mit ihrem Freund auf der Haupttribüne. Sie wird das Duell zwischen den Ulmer Spatzen und Waldhof Mannheim hautnah erleben – mit allem, was zum VIP-Erlebnis dazugehört. Ein Spieltag, der für Stefanie Heinrich etwas ganz Besonderes werden dürfte.