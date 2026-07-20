Viol vor Premiere in Paraguay

– Foto: Thies Meyer



Es ist in Paraguay ein besonderes Duell - ein Klassiker: Der Rekordmeister Club Olimpia und Viols neuer Verein Libertad treffen schon am 1. Spieltag der neuen Saison am Sonntag im Estadio Osvaldo Dominguez aufeinander.

"Wir wollen gegen den amtierenden Meister mutig spielen, wollen zeigen, mit uns ist zu rechnen", so Yannick Viol vor dem Duell gegen Olimpia - dem Weltpokalsieger von 1979.

Die Vorbereitung - sie verlief aus Sicht des ehemaligen Werder-Mitarbeiters vielversprechend. "Wir haben extrem hart gearbeitet. Es hat aber auch extrem viel Spaß gemacht", so Viol. "Die Mannschaft hat von Woche zu Woche Fortschritte gemacht. Wir glauben an unsere Stärke. Alle sind extrem heiß auf das Duell!"