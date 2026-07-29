Viol: "Die Stimmung war unfassbar"

– Foto: Volkhard Patten

Fußball in Südamerika, mitreißende Spiele, leidenschaftliche Fans, eine unglaubliche Stimmung auf den Rängen. Yannick Viol, ehemals Trainer beim JFV A/O/Heeslingen und bei Werder Bremen, hat das nun selbst erlebt - als Co-Trainer des paraguayischen Spitzenclubs Libertad Asuncion. Das von Werder-Legende Nelson Valdez und Viol trainierte Team gewann am Sonntag vor über 30.000 Zuschauern im Nationalstadium den südamerikanischen Clasico gegen den Serienmeister Olimpia mit 1:0.

"Es war immer ein absoluter Traum von mir, so etwas als Trainer erleben zu dürfen - ein solches Top-Profispiel mit ganz, ganz viel Qualität auf dem Platz. Zu schauen, wie man sich da verhält, was das mit einem macht. Dazu kommt: Dieses Spiel hat eine sehr große Tradition in diesem Land, bedeutet ganz vielen Menschen so viel und das alles vor gut 30.000 Zuschauern in einem Stadion, in dem die Spiele der paraguayischen Nationalmannschaft ausgetragen werden. Das war etwas ganz Besonderes."

Viol über die Minuten vor dem Anpfiff

"Die Stimmung, die Kulisse, das hat mich alles schon beeindruckt. Ich war schon nervös. Als wir ankamen und ich mir das Stadion angeguckt habe, habe ich schon gedacht ... Puhhh ... das ist schon etwas ganz Besonderes heute und dann der Moment, in dem wir - inklusive Feuerwerk - eingelaufen sind. Die Stimmung ist unfassbar gewesen. Du hast dein eigenes Wort nicht mehr verstanden."

Viol über das Spiel

"Du hast bei so einer Lautstärke nur ganz wenig Zugriff in so einem Spiel. Das ingame coaching ist nur sehr eingeschränkt möglich. Du musst schon ganz clevere Sachen versuchen, um Anweisungen und Tipps in die Gruppe weiterzugeben. Und man muss halt sehr, sehr gut vorbereitet in so ein Spiel gehen und da muss ich sagen: Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Wir waren total da auf dem Punkt - körperlich, mental, aber auch inhaltlich.

In den ersten 5, 6 Minuten waren wir schon etwas beeindruckt. Aber das frühe Abseitstor von Olimpia war für uns ein Hallo-wach-Moment und danach fand ich uns unfassbar gut. Wir haben so hoch gepresst, den Gegner immer wieder angelaufen - und das bei über 35 Grad und auf einem riesigen Platz. 70, 80 Minuten haben wir immer wieder Vollgas gegeben, sind vorne drauf gegangen und waren am Ende der verdiente Sieger."

Viol über die Reaktionen nach dem Abpfiff

"Es ist toll zu sehen, wie sich die Mitarbeiter, die Leute im Klub über diesen Sieg in diesem Clasico gefreut haben. Das war etwas ganz, ganz Besonderes für sie. Und für uns soll das ein Startschuss für mehr werden. Wir haben mit diesem Sieg gegen den amtierenden Meister ein Ausrufezeichen gesetzt, haben gezeigt, mit uns ist in dieser Saison zu rechnen. Jetzt haben wir Bock auf mehr!"