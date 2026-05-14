 2026-05-12T12:35:39.633Z

Vereinsnachrichten

Vincenzo Salvino wechselt zur Saison 26/27 zum SV Opfingen

von Sebastian Lauk · Heute, 14:32 Uhr · 0 Leser

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Opfingen

Der SV Opfingen gibt bekannt, dass Vincenzo Salvino zur Saison 2026/2027 zum Verein wechselt. Der Mittelfeldspieler kommt vom SV Ebringen und wird ab Sommer Teil der Ersten Mannschaft in der Kreisliga B3.

"Vincenzo ist ein Spieler, der uns im Mittelfeld sofort weiterhilft. Er kennt die Liga, er weiß wie man Spiele liest. Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat."

Maxhun Haxhija, Trainer SV Opfingen

Wir heißen Vincenzo herzlich willkommen am Tuniberg und freuen uns auf die gemeinsame Saison.