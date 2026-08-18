Vincent Schmidt erlöst die A-Junioren des FC Burgsolms Teaser A-JUGEND: +++ In der Fußball-Verbandsliga starten die A-Junioren-Teams FC Burgsolms und SC Waldgirmes erfolgreich in die neue Saison. Und erleben doch recht unterschiedliche Auswärtstrips +++ von Redaktion · Heute, 21:54 Uhr · 0 Leser

Auch dank zweier Treffer von Tom Küster (am Ball) fahren die Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms zum Rundenbeginn in der Verbandsliga einen 3:2-Auswärtserfolg in Stadtallendorf ein. (Archivbild) © Steffen Bär

Wetzlar. Bereits am ersten Spieltag der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren haben sowohl der FC Burgsolms (3:2 in Stadtallendorf) als auch der SC Waldgirmes (7:0 bei Aufsteiger JFV Söhre) ihre Ambitionen unterstrichen. Am kommenden Wochenende kommt es zum direkten Aufeinandertreffen in der Lahnaue.