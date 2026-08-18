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Ligabericht
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Vincent Schmidt erlöst die A-Junioren des FC Burgsolms
Teaser A-JUGEND: +++ In der Fußball-Verbandsliga starten die A-Junioren-Teams FC Burgsolms und SC Waldgirmes erfolgreich in die neue Saison. Und erleben doch recht unterschiedliche Auswärtstrips +++
Wetzlar. Bereits am ersten Spieltag der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren haben sowohl der FC Burgsolms (3:2 in Stadtallendorf) als auch der SC Waldgirmes (7:0 bei Aufsteiger JFV Söhre) ihre Ambitionen unterstrichen. Am kommenden Wochenende kommt es zum direkten Aufeinandertreffen in der Lahnaue.