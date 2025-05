Vincent Schaub stürmt ab Sommer für den Wuppertaler SV

Der gebürtige Düsseldorfer Vincent Schaub begann in der Jugend in seiner Heimatstadt beim BV 04 Düsseldorf, es folgten zehn Jahre bei der Fortuna, die letzten drei davon in der zweiten Mannschaft. 2021 folgte der Wechsel zum SV Rödinghausen, 2023 dann zu Alemannia Aachen (Aufstieg in die 3. Liga), im September 2024 schließlich nach Lotte. Dort kam er in der laufenden Saison auf 14 Einsätze (532 Minuten, drei Vorlagen). Beim WSV will Schaub nun wieder regelmäßig spielen.