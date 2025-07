Vincent Heller kommt zum FC Alte Haide DSC

Heller war in den letzten Jahren fester Bestandteil des Landesliga-Kaders beim FC Unterföhring. In der Saison 2023/24 absolvierte er 29 Einsätze in der Landesliga Südost, gefolgt von 21 Spielen in der Spielzeit 2024/25. Auch in der Kreisklasse kam er punktuell zum Einsatz. Insgesamt bringt er eine beachtliche Bilanz mit: 156 Pflichtspiele, 11 Tore, 10 Assists, dazu mehrere Nominierungen in die „Elf der Woche“.

> „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Alte Haide. Nach vielen Jahren in Unterföhring suche ich eine sportliche Herausforderung mit Entwicklungspotenzial. Die Gespräche waren überzeugend – hier entsteht etwas Gutes, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen“, erklärt Vincent Heller.