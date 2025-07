Vincent Gembalies: RW Oberhausen statt Wuppertaler SV?

Eigentlich sollte sie am 18. August und damit an einem Montagabend um 19 Uhr im traditionsreichen Stadion Rote Erde neben der Bundesliga-Arena angepfiffen werden – auf Wunsch der Sicherheitsbehörden möglichst parallel zum DFB-Pokal-Derby des BVB beim Drittligisten Rot-Weiss Essen (20.30 Uhr). Nun beginnt das WSV-Match aber bereits am Sonntag (17. August) um 14 Uhr.