Vince Spengler - ein Kreissieger aus den Reihen der SpVgg Wiesenbach

Vince Spengler wurde am Samstag, 28.02.26, in Regensburg vom Bayerischen Fußballverband bei der Aktion „Fußballhelden – Aktion Junges Ehrenamt" als Kreissieger Donau für herausragende Leistung junger Ehrenamtlicher unter 30 Jahren ausgezeichnet.

Vince ist seit 2006 fast ausnahmslos aktiver Fußballer bei der SpVgg Wiesenbach und hütet dort bis heute das Tor. Neben seiner sportlichen Laufbahn engagiert er sich seit 2015 mit großem Einsatz ehrenamtlich im Verein.

Seit 2019 ist er 2. Vorstand der JFG Günztaler Kickers, deren Gründungsmitglied die SpVgg Wiesenbach ist. Von 2022 bis 2025 war er zudem 2. Jugendleiter seines Heimatvereins. Aktuell gehört er dem Vorstand der SpVgg Wiesenbach an, verantwortet den Fanshop, koordiniert die Sportheimbewirtschaftung und engagiert sich im Eventteam.