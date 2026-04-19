Vincazovic-Show in Richrath – Hackenberg klettert aus dem Keller

Mit einem 2:0-Sieg bereits am Freitagabend verteidigt der SC Reusrath weiterhin die Tabellenführung und hält Kurs auf Landesliga. Beim SSV Berghausen ist es zweimal Ange Armel Kouassi (57., 75.), der das Nachbarschaftsduell erst in Durchgang zwei entschieden kann. Berghausen bleibt damit weiterhin auf dem Relegationsplatz.

Hackenberg springt aus der Abstiegszone

Letzte Woche noch ein Unentschieden gegen den SV Solingen rausgeholt, muss sich der TSV Ronsdorf an diesem Spieltag 3:1 bei der SG Hackenberg geschlagen geben. Es ging gut los: Dewald Girgoryev (15.) bringt die SGH in Führung und kurze Zeit später gleicht Sven von der Horst (20.) die Partie wieder aus. Noch vor der Halbzeit ist es Leon Sierant (36.), der die abstiegsbedrohten Hackenberger wieder in Führung bringt. In der 80. Spielminute schnürt Sierant seinen Doppelpack und macht den Deckel drauf. Vohwinkel deklassiert den HSV

Eigentlich sollte die Partie zischen dem FSV Vohwinkel und dem HSV Langenfeld unter einem ausgeglicheneren Stern. Doch die Wuppertaler spielen sich an diesem Spieltag in einen regelrechten Rausch: Keine 30 Minuten dauert es, bis Luis Fritzsch (7.), Niklas Dörrier (26.) und Alphonso Manata (27.) das Spiel im Grunde schon entscheiden. Auch in Durchgang zwei ist der Tabellenzweite weiter in Torlaune. Ercan Akhan (71.) legt das 4:0 drauf und dann sind es erneut Dörrier (81.) und Thomas Held (90.), die den perfekten Vohwinkler Sonntag abrunden. Germania schnuppert an der Sensation

Der SSV Germania Wuppertal war ziemlich nah dran, dem SV Solingen nach dem Unentschieden in der Vorwoche erneut ein Beinchen zu stellen, doch der Tabellendritte bewahrt gegen Ende der Partie noch die Ruhe. Zu Beiginn scheinen sie durch die Tore von Cihan Demirtas (8.) und Marvin Stahlhaus (19.) die Partie weitestgehend im Griff zu haben. Doch der SSV schlägt zurück: Noch vor dem Pausentee drehen Benedikt Steven (21.) vom Punkt, Levin Ceylan (24.) und Omar Sarsour (42.) die Partie zu Gunsten der Wuppertaler. Durchgang zwei gehört dann dem SVS. Erst gleicht Serkan Gürdere (71.) wieder aus und dann dreht Akin Müjde (84.) das Spiel in der Crunchtime erneut. Gürdere (90.+4) setzt dem Spiel mit dem fünften Solinger Treffer noch die Krone auf: Was für eine Partie! Cronenberg sichert Platz sieben

Mit dem 2:0-Sieg des Cronenberger SC über BV Gräfrath dürften die ersten sieben der Tabelle wohl stehen. Dominik Schäfer (43.) markiert kurz vor dem Halbzeitpfiff den Führungstreffer für den CSC. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff ist es Robin Brkic (55.), der den zweiten und letzten Treffer des Tages erzielt. Was ist denn mit DV Solingen los?

DV Solingen II ist drauf und dran an einer echten Überraschung zu arbeiten. Mit dem 4:3-Sieg bei Rot-Weiß Wülfrath pfeilt das Team von Sahin Sezer an einem Comeback – und das ist mit jetzt vier Punkten Abstand auf den Relegationsplatz garnicht mehr so abwegig. Turbulenter Start in die Partie: Oleksandr Lischchuks (7.) Führungstreffer wird Rot-Weiß-Torjäger Davide Mangia (9.) postwendend egalisiert. Mehmet Zeki Tunc (38) bringt die Gäste dann doch vor dem Halbzeitpfiff wieder in Führung. Diese Führung erhöht Emre Mujde (47.) mit Wiederanpfiff schnellstens. Mangia (60.) ist es, der die Wülfrather zumindest wieder auf 2:3 heranbringt. Berhat Orhans (71.) 4:2-Führungstreffer für die Solinger Gäste war wohl der entscheidende Kipppunkt. Hasan Ülker (87.) lässt die Hoffnungen der Gastheber noch für einen kleinen Moment erhellen. Wermelskirchen ist noch nicht durch

Ein bitterer Rückschlag für den SV Wermelskirchen im Abstiegskampf. Alen Vincazovic (4.) bringt TuSpo Richrath ganz früh im Spiel in Führung. Ferhat Sari (41.) kann noch das 1:1 markieren und lässt die Hoffnungen auf einen SVW-Dreier leben. Doch die Schlussviertelstunde wird eine, in der TuSpo nochmal richtig aufdreht. Und ein Richrather ist in richtiger Torlaune: Vincazovic (79., 82., 87.) braucht keine zehn Minuten, um drei weitere Tore zu machen – ein Viererpack, den man so nicht häufig zu Gesicht bekommt.

SSVg-Reserve rutscht nochmal unten rein

In den vergangenen Wochen hat es sich schon so ein wenig abgezeichnet: Die SSVg Velbert II steht nur noch mit vier Punkten Vorsprung vor der Gefahrenzone auf Tabellenplatz 13. Alexandar Stojanovic (26.) und ein doppelter David Arsenijevic (32., 37.) geben in Durchgang eins die Marschroute von Jugsolavija Wuppertal vor. Luca Lenz (76.) macht in Durchgang zwei den Deckel drauf. Mohamed Dest (77.) gelingt lediglich noch der Velberter Ehrentreffer. Punkteteilung bringt Rott zumindest einen halben Schritt weiter