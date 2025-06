Vimaria / Empor (AH): Rückrunde voller Einsatz, Turniere und Teamgeist

In der Rückrunde war einiges los bei der SG Vimaria/Empor Weimar – egal ob Ü32, Ü35 oder Ü50: Jede Altersklasse kam zum Einsatz und trug zu einer aktiven, engagierten und abwechslungsreichen Spielzeit bei. Los ging es im Winter mit den KFA-Hallenkreismeisterschaften, bei denen die Ü35 souverän die Endrunde erreichte. Beim heimischen Empor-Cup trat die SG gleich mit zwei Teams als faire Gastgeber an – sportlich reichte es am Ende nur für die letzten beiden Plätze. Eine Woche später konnte der Titel bei den Kreishallenmeisterschaften leider nicht verteidigt werden. Die Ü50 war bei der Hallenlandesmeisterschaft vertreten und zeigte ordentliche Leistungen, auch wenn es am Ende „nur“ für Platz 4 reichte – dennoch sammelte das Team wertvolle Erfahrung auf Landesebene.

Ab März wurde dann wieder auf dem Feld gespielt: