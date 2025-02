Vilzings Trainer fordert Konsequenz – BUL will Ammerthal ärgern

Auch unter der Woche wird fleißig getestet! Zu einem interessanten Vergleich kommt es schon am heutigen Dienstagabend in Burglengenfeld, wo der heimische Landesligist die DJK Ammerthal aus der Bayernliga Nord ärgern möchte. Auch die DJK Vilzing hat einen Härtetest vor der Brust. Sie erwartet morgen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf auf dem eigenen Allwetterplatz. Eineinhalb Wochen vorm Regionalliga-Auftakt wünscht sich DJK-Coach Josef Eibl „eine gute Leistung und ein ordentliches Ergebnis“. Außerdem stehen sich unter anderem der 1. FC Bad Kötzting und der SV Schwarzhofen gegenüber.

Dienstag







„Die einfachen Dinge im Fußball sauber und konstant erledigen“, sind Burglengenfelds Coach Erkan Kara die Basics ganz wichtig. Das galt schon für die vorangegangenen Tests des Landesligisten. Drei Tage nach dem Achtungserfolg gegen den ASV Cham (2:2 nach frühem 0:2-Rückstand) kreuzt mit der DJK Ammerthal ein weiterer Nord-Bayernligist im Naabtalpark auf. Was Kara von seinem Team sehen will: „Kommunikation, einfache Passfenster sauber bespielen, erste Kontakte zuverlässig gut durchführen. Zudem wollen wir an Schwächen arbeiten. Das Cham-Spiel hinterließ viele aufschlussreiche Eindrücke, welche wir bereits jetzt gegen den nächsten Bayernligisten besser machen wollen.“ Spiel für Spiel solle sich die Mannschaft verbessern, Selbstvertrauen ausstrahlen. Derweil dürften sich die Ammerthaler Trainer Florian Schlicker und Serdal Gündogan zwei Dinge wünschen, im Vergleich zum ordentlichen letzten Testspiel gegen Großschwarzenlohe (3:0-Sieg): im Spiel mit und ohne Ball noch konsequenter werden sowie die Torchancen noch effektiver nutzen. Bestenfalls soll natürlich ein Sieg herausspringen gegen den Landesliga-Siebten.





Mittwoch







Allmählich biegt der einzige Oberpfälzer Regionalligist auf die Zielgeraden der Vorbereitung ein. Der jüngste 6:1-Triumph über Jahn Regensburg II ließ sich schonmal gut an. „An das Spiel wollen wir anknüpfen, eine gute Leistung zeigen und ein ordentliches Ergebnis einfahren“, unterstreicht DJK-Coach Josef Eibl vorm Match gegen den Landesliga-Zweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf. „Offensiv gilt es eine gute Positionierung und Räume zu finden sowie die Torchancen konsequent zu nutzen. Ebenso wichtig wird sein, dass wir in der Restverteidigung konsequent sind und wieder wenig zulassen.“ Vor dem Gegner hat Eibl Respekt: „Ettmannsdorf ist ein sehr guter Landesligist mit wirklich guten Einzelspielern.“ Den Mannen von Trainer Mario Albert glückte zuletzt ein 1:0-Erfolg gegen den Vilzinger Ligakonkurrenten Hankofen. Durchwachsener war der Auftritt am vergangenen Sonntag beim 4:4 gegen Regenstauf. Personell sieht es bei Vilzing so aus, dass Josef Gottmeier erneut nicht zur Verfügung steht. Der Youngster hat nach wie vor Probleme mit dem Sprunggelenk. Bei drei bis vier angeschlagenen oder kranken Spielern bleibt das Abschlusstraining abzuwarten.





Außerdem spielen:





