Vilzing darf auch mal wieder verlieren, oder? Nach einer beeindruckenden Serie mit zuletzt 17 Punkten in Serie mussten die Schwarz-Gelben (links Andreas Jünger) an diesem Regionalliga-Samstag gegen Aubstadt unglücklich in letzer Minute den Kürzeren ziehen. – Foto: Simon Tschannerl/Archiv

Vilzings Trainer Beppo Eibl: »Wir werden nun nicht in Panik verfallen« 29. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Vilzings Serie reißt nach bitterer Last-Minute-Niederlage gegen Aubstadt +++ Trainer Eibl: "Mund abwischen, weitermachen!" Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Aubstadt DJK Vilzing

Alles hat ein Ende - nur die Wurst hat zwei! Und um diese ging's heute auch in der Regionalliga-Partie zwischen der DJK Vilzing und dem TSV Aubstadt - mit dem glücklicheren Ende für die Gäste aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld. Die Mannschaft von Trainer Josef Francic entschied die Begegnung per Lucky-Punch durch Ingo Fesers direkten Freistoß in der Nachspielzeit. Endstand: 0:1 aus Sicht der Oberpfälzer.

Ein Ergebnis, welches das Ende gleich zweier Serien zur Folge hat, denn: Vilzing muss das erste Mal nach sieben Partien ohne Niederlage wieder einmal Federn lassen, Aubstadt darf sich nach vielen verlorenen Duellen über den ersten Sieg überhaupt in diesem Regionalliga-Jahr 2025 freuen.



Die Punkte können die Aubstädter im Abstiegskampf natürlich sehr sehr gut gebrauchen. Vilzing, das mit einem Dreier die magische 40-Punkte-Marke hätte knacken und sich somit den Klassenerhalt vorzeitig sichern können, bleibt dennoch optimistisch, wie Trainer Beppo Eibl nach Abpfiff gegenüber FuPa erklärt: "Die heutige Niederlage ist bitter, aber es hilft nichts. Mund abwischen, weitermachen - das nächste Spiel am Dienstag gegen Ansbach steht schon an, da wollen wir wieder gewinnen."









Der gerissenen Serie, die mit "körperlich wie mental anstrengenden Wochen verbunden ist", trauert er nicht wirklich nach. "Dann ist das eben nun der Beginn einer neuen Serie", blickt Eibl positiv nach vorne und fügt realistischerweise hinzu: "Irgendwann reißt jede Serie. Es wäre freilich gut gewesen, wenn das heute nicht passiert wäre, aber es gibt keinerlei Kritik meinerseits an der Mannschaft. Wir haben in der Restrückrunde fünf von sieben Spielen gewonnen, das achte haben wir nun verloren - das tut im ersten Moment weh, aber wir werden nun nicht in Panik verfallen."



Das Spiel aus Sicht von Vilzings Trainer Josef Eibl: "Wenn man in der letzten Minute verliert, ist die Enttäuschung natürlich groß. Das ist bitter. Das Tor ist nach einem Freistoß zustande gekommen, der meiner Meinung nach keiner war. Der Schuss ging unglücklich durch die Mauer. Über 90 Minuten wäre ein Unentschieden insgesamt in Ordnung gewesen, wobei Aubstadt auch Riesenchancen hatte, das muss anerkennen. Der Gegner hat meiner Meinung nach da hinten drin ohnehin nichts verloren. Wir waren in Hälfte eins nach den ersten zehn Minuten gut unterwegs, haben Durch aufgebaut, gute Möglichkeiten kreiert. In Hälfte zwei haben wir's bis auf einen Fehler in der Defensive gut gemacht, offensiv konnten wir keine Bälle halten und das Spiel ist dahin geplätschert. Wir wären mit dem Remis natürlich zufrieden gewesen, hätten den Punkt gerne mitgenommen. Aber in Sachen körperlicher und geistiger Frische war heute einfach nicht mehr drin bei uns."