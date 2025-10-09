Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Klappt`s nach zwei Auswärtspleiten in Folge wieder mal in der Fremde? Die Kicker der DJK Vilzing würden damit auch Geburtstagskind Manfred Zollner eine Freude bereiten. – Foto: Johannes Traub
Vilzings Mäzen wird 85: Drei Punkte als Geburtstagsgeschenk?
Freitag - 13. Spieltag: Die DJK reist zum TSV Buchbach, der zuletzt außer Tritt geraten ist
Er ist eine Institution bei der DJK Vilzing: Manfred Zollner, Mäzen, Ehrenmitglied, Hauptsponsor und Namensgeber des Stadions, feiert am heutigen Donnerstag seinen 85. Geburtstag. Der erfolgreiche Geschäftsmann machte aus einem kleinen Elektrofachgeschäft ein weltweit operierendes Unternehmen, bei dem heute rund 13.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Über ein Geburtstagsgeschenk in Form eines Auswärtssiegs würde sich der Jubilar sicher freuen.
Nach dem 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Bayreuth will sich die DJK Vilzing weiter aus dem Tabellenkeller der Regionalliga Bayern arbeiten. Die Schwarzgelben gastieren am Freitagabend beim TSV Buchbach. Bei den Oberbayern aus dem Landkreis Mühldorf zeigt nach einem guten Start die Formkurve in den vergangenen Wochen allerdings deutlich nach unten. Der letzte Sieg ist schon über einen Monat her, zuletzt setzte es für den selbsternannten "Kultklub" gar drei Niederlagen in Serie. Auf Platz zehn liegend haben die Buchbacher zwar noch ein ordentliches Polster auf die Abstiegszone, doch bei einer weiteren Niederlage muss der TSV den Blick nach unten richten. Anstoß in der SMR-Arena ist um 19 Uhr.
Das sagt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum vor dem Trip nach Buchbach: "Der 1:0-Heimsieg gegen Bayreuth, der zweite zu Null-Sieg zuhause in Folge, hat uns sehr, sehr gut getan. Daran wollen wir anknüpfen und reisen mit viel Selbstvertrauen nach Buchbach. Für mich als Trainer ist es die Premiere in Buchbach. Ich war mal als Zuschauer dort, das ist aber mittlerweile auch schon wieder einige Jahre her. Freitagabend unter Flutlicht in Buchbach, das hat einen ganz besonderen Reiz. Der TSV macht im Moment mit drei Niederlagen in Folge keine einfache Phase durch. Die Mannschaft ist aber spielerisch stark und wird gegen uns alles daran setzen, den Negativlauf zu stoppen."
Personalien DJK Vilzing: Bei Tobias Hoch ist eine alte Verletzung wieder aufgebrochen, er wird deshalb in Buchbach pausieren. Ansonsten fehlen nur die drei langzeitverletzten Markus Ziereis, Martin Tiefenbrunner und Jakob Zitzelsberger.
Das sagt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier vor der Partie: "Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ist unser Selbstbewusstsein nicht das größte. Wir müssen uns wieder auf die Basics fokussieren und über den Kampf ins Spiel finden. Die Vilzinger haben eine Bombentruppe beisammen, sind aber auch vom Verletzungspech geplagt."
Personalien TSV Buchbach: Benedikt Orth hat sich am Oberschenkel verletzt und muss passen. Kapitän Philipp Walter, der lange gefehlt hat, aber in Illertissen bereits einen Kurzeinsatz absolviert hat, ist hingegen wieder mit dabei. Auch Albano Gashi kehrt nach seiner Gelbsperre in den Kader zurück.