Vilzings Mäzen wird 85: Drei Punkte als Geburtstagsgeschenk?

Er ist eine Institution bei der DJK Vilzing: Manfred Zollner, Mäzen, Ehrenmitglied, Hauptsponsor und Namensgeber des Stadions, feiert am heutigen Donnerstag seinen 85. Geburtstag. Der erfolgreiche Geschäftsmann machte aus einem kleinen Elektrofachgeschäft ein weltweit operierendes Unternehmen, bei dem heute rund 13.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Über ein Geburtstagsgeschenk in Form eines Auswärtssiegs würde sich der Jubilar sicher freuen.



Nach dem 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Bayreuth will sich die DJK Vilzing weiter aus dem Tabellenkeller der Regionalliga Bayern arbeiten. Die Schwarzgelben gastieren am Freitagabend beim TSV Buchbach. Bei den Oberbayern aus dem Landkreis Mühldorf zeigt nach einem guten Start die Formkurve in den vergangenen Wochen allerdings deutlich nach unten. Der letzte Sieg ist schon über einen Monat her, zuletzt setzte es für den selbsternannten "Kultklub" gar drei Niederlagen in Serie. Auf Platz zehn liegend haben die Buchbacher zwar noch ein ordentliches Polster auf die Abstiegszone, doch bei einer weiteren Niederlage muss der TSV den Blick nach unten richten. Anstoß in der SMR-Arena ist um 19 Uhr.