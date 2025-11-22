Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Die Kicker der DJK Vilzing sind an diesem Wochenende spielfrei. – Foto: Charly Becherer
Vilzings letzter Heimauftritt des Jahres abgesagt
Samstag - 19. Spieltag: Das Heimspiel der DJK gegen den Titelkandidaten Würzburger Kickers findet erst im neuen Jahr statt
Am Freitag gab es noch grünes Licht aus dem Lager der DJK Vilzing. Das letzte Heimspiel des Jahres soll trotz der bibbernden Kälte stattfinden. Titelaspirant Würzburger Kickers hätte am Samstagnachmittag am Huthgarten vorbeigeschaut. Samstag Früh gab es die Kehrtwende: Das Spiel ist abgesagt! Nachts fielen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt, der gefrorene Platz lässt schlicht keinen Spielbetrieb zu. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. In diesem Jahr wird es aber auf jeden Fall nichts mehr.
Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum lässt vor der Partie gegen den Tabellendritten wissen: "Wir haben zuvor die Siege nicht zu hoch gehängt, deshalb haben wir auch die Niederlage in Unterhaching nicht zu hoch gehängt. Das Spiel ist aufgearbeitet, jetzt wollen wir es wieder besser machen. Mit den Kickers haben wir allerdings ein dickes Brett zu bohren. Neben den Hachingern sind die Kickers für mich das stärkste Team, sehr stabil mittlerweile. Auf Strecke, denke ich, werden die beiden den Titel unter sich ausmachen. Aber wir haben zuletzt zuhause überzeugen können und haben in den letzten vier Heimspielen keinen Gegentreffer kassiert. Daran wollen wir anknüpfen."
Personalien DJK Vilzing: Ein Fragezeichen steht wieder hinter dem Einsatz von Kapitän Felix Weber, den immer noch Knieprobleme plagen. Definitiv verletzt ausfallen werden Elija Härtl, Tobias Hoch, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.
In der Liga vorne dabei, im Pokal im Halbfinale: Marc Reitmaier hat die Kickers in die Spur gebracht. – Foto: Sven Leifer
Das sagt Würzburgs Cheftrainer Marc Reitmaier: "Wir kennen Vilzing recht gut, haben mittlerweile einige Spiele gegen sie absolviert und kennen daher auch die Gegebenheiten, die uns vor Ort erwarten. Wir haben den Gegner beobachtet, der sich mit Blick auf einen längeren Zeitraum und mehrere Spiele in einer positiven Phase befindet. Ich erwarte auf schwierigem Untergrund einen Abnutzungskampf, aber wir wollen drei Punkte aus Vilzing mit nach Hause nehmen."
Personalien FC Würzburger Kickers: Toptorjäger Tarsis Bonga (5. gelbe Karte) und Tim Kraus (Gelb-Rot) sind gesperrt. Dominic Schmidt fehlt langzeitverletzt. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des angeschlagenen Spielmachers Eroll Zejnullahu.