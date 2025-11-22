Vilzings letzter Heimauftritt des Jahres abgesagt

Am Freitag gab es noch grünes Licht aus dem Lager der DJK Vilzing. Das letzte Heimspiel des Jahres soll trotz der bibbernden Kälte stattfinden. Titelaspirant Würzburger Kickers hätte am Samstagnachmittag am Huthgarten vorbeigeschaut. Samstag Früh gab es die Kehrtwende: Das Spiel ist abgesagt! Nachts fielen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt, der gefrorene Platz lässt schlicht keinen Spielbetrieb zu. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. In diesem Jahr wird es aber auf jeden Fall nichts mehr.