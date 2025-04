Spielgestalter, Edeltechniker und Sympathieträger bei der DJK Vilzing: Jim-Patrick Müller. – Foto: IMAGO / foto2press

Vilzings Jim-Patrick Müller beendet höherklassige Karriere Der einstige Aufstiegsheld des SSV Jahn Regensburg erwägt, seine Fußballschuhe mit 35 Jahren endgültig an den Nagel zu hängen Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern DJK Vilzing Jim-Patrick Müller

Beim Regionalligisten DJK Vilzing wird es am Saisonende zu einem emotionalen Abschied kommen. Jim-Patrick Müller beendet im Mai seine höherklassige Karriere und verabschiedet sich nach viereinhalb sehr erfolgreichen Jahren vom Huthgarten. Der mittlerweile 35-jährige Spielgestalter und Sympathieträger war im Januar 2021 von der SpVgg Unterhaching zu den Oberpfälzern gewechselt und zählte in den vergangenen Jahren zu den unumstrittenen Führungsspielern der Eibl-Truppe. Bis dato bestritt der Wahl-Regensburger, der 2012 mit dem SSV Jahn in die 2. Bundesliga aufstieg, 123 Punktspiele für Vilzing in der Regional- und Bayernliga. Dabei gelangen ihm 42 Tore und ähnlich viele Assists. Seine Abschiedstour umfasst noch vier Partien.

„Jimi war eines der Gesichter schlechthin unserer Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre. Mit seiner individuellen Klasse, seiner Erfahrung und seiner großartigen Persönlichkeit hat er als Schlüsselspieler wie kaum ein anderer unseren Weg durch diese Regionalliga-Zeit mitgeprägt“, schwingt in den Worten von Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer viel Wehmut mit. „Dass sich die Karriere des Wahl-Regensburgers auf diesem Niveau früher oder später dem Ende zuneigt, war aber natürlich auch absehbar. Wir sind Jimi für seine Zeit bei uns riesig dankbar und wünschen ihm nur das Beste für seinen privaten und beruflichen Weg“, ergänzt Dachauer.



Was sagt der einstige Aufstiegsheld des SSV Jahn Regensburg selbst zu seinem bevorstehendem Abschied? „Ich bin super dankbar für vier außergewöhnlich tolle Jahre, die vielen Erfolge, die ich mit der DJK feiern durfte, und auch dafür, dass ich außerhalb des Platzes so viele nette Menschen kennenlernen durfte und viele Freunde fürs Leben gewonnen habe“, blickt der erfahrene Ausnahmespieler voller Dankbarkeit auf seine Zeit am Huthgarten.







Als einer der Aufstiegshelden von 2012 hat sich Jim-Patrick Müller auch in den Annalen des SSV Jahn Regensburg verewigt. – Foto: IMAGO / Eibner





Jim-Patrick Müller kann zurückblicken auf eine beeindruckende Karriere mit rund 500 Spielen, die gezeichnet war von großen Erfolgen, bei denen er maßgeblich beteiligt war. Beginnend 2012 mit dem Sensationsaufstieg in die 2. Bundesliga mit Jahn Regensburg sowie dem Aufstieg in die 3. Liga mit der SpVgg Unterhaching im Jahr 2017. Dazu kommt natürlich der Regionalliga-Aufstieg mit der DJK Vilzing im Jahr 2022 sowie die Vizemeisterschaft in der 4. Liga im Vorjahr. In diesen beiden Spielzeiten steuerte er jeweils mehr als 20 Scorer-Punkte bei.



Ob der 35-Jährige seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängt, steht noch nicht ganz fest. Auf höherklassigem Niveau ist auf jeden Fall im Mai Schluss. Und hier schließt sich für den in Mittelfranken aufgewachsenen Edeltechniker ein Kreis. Die Vilzinger spielen im letzten Saisonspiel ausgerechnet bei der SpVgg Greuther Fürth II, der Mannschaft, für die Müller im Jahre 2008 seine ersten Spiele im Seniorenbereich absolvierte. Bei der DJK ist Müller nach Max Putz und Nico Dantscher der dritte feststehende Sommer-Abgang.