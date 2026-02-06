 2026-02-05T13:24:16.378Z

Testspiel

Vilzings erster Probelauf, einige Teams testen doppelt

Etliche Bezirksligisten feiern ihre Testpremiere: Diese überregionalen Testspiele stehen am Wochenende an

von Florian Würthele · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser
Den Testvergleich zwischen Vilzing und Ammerthal gab es in den letzten Jahren häufig. – Foto: Redaktion Schwandorf

Jetzt geht es so richtig in die Vollen! Nachdem viele Oberpfälzer Verbandsligisten letztes Wochenende ihre Testspielpremiere gefeiert haben, kehren nun immer mehr Vereine in den Spielbetrieb zurück. Zahlreiche der 32 Bezirksligisten starten in den Testspiel-Reigen. Sogar erste Mannschaften aus dem Kreisbereich sind bereits im Einsatz.

Den ersten Probelauf unternimmt die DJK Vilzing. Der Regionalligist ist im Ligavergleich spät dran. Erster DJK-Gegner ist am Samstag der Landesliga-Spitzenreiter DJK Ammerthal – ein beliebter Testgegner der Vilzinger. Einen echten Härtetest bestreitet die DJK Gebenbach, der Bayernligist gastiert beim Viertligisten SpVgg Ansbach. Das Bayernligateam von Jahn Regensburg begrüßt Zweitliga-Klub Dynamo Dresden mit dessen U23 auf dem Sportgelände am Kaulbachweg. Interessant dürften auch die Vergleiche zwischen dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf und der SpVgg SV Weiden sowie zwischen dem ASV Burglengenfeld und dem ASV Cham werden. Mehrere Teams sind am Wochenende gleich doppelt im Einsatz – darunter der TSV Bad Abbach, der FC Amberg und Fortuna Regensburg. Alle überregionalen Testspiele im großen Überblick.

Am Samstag spielen:

10 Uhr: SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf – FC Amberg (in Burglengenfeld)

13 Uhr: SV Fortuna Regensburg – TSV Seebach (am Brandlberg), SSV Jahn Regensburg II – SG Dynamo Dresden U23

13.30 Uhr: TSV Bad Abbach – TV Aiglsbach, SV Mistelgau – 1.FC Schlicht

14 Uhr: DJK Vilzing – DJK Ammerthal, TSG Backnang – ASV Neumarkt, FC Vorwärts Röslau – SC Luhe-Wildenau (in Hof)

14.15 Uhr: TSV Kareth-Lappersdorf – FC Weiden-Ost

14.30 Uhr: SpVgg Ansbach – DJK Gebenbach, 1. FC Bad Kötzting – FC Raindorf

15 Uhr: SV Schwandorf-Ettmannsdorf – SpVgg SV Weiden (in Oberhinkofen)

15.30 Uhr: ASV Burglengenfeld – ASV Cham

16 Uhr: BSC Regensburg – SV Etzenricht

16.30 Uhr: FC Thalmassing – TV Parsberg (in Bad Abbach)

17.45 Uhr: FC Tegernheim – SV Inter Bergsteig Amberg (in Burglengenfeld)

18.30 Uhr: SV Hahnbach – 1. FC Schwarzenfeld (in Mitterteich)

Abgesagt: FC Wernberg – FC Kosova Regensburg



Am Sonntag spielen:

11 Uhr: BSC Regensburg – FC Amberg

13.30 Uhr: TSV Bad Abbach – SV Schwarzhofen

14 Uhr: SV Fortuna Regensburg – TSV Bogen (am Brandlberg), SV Wenzenbach – TB 03 Roding

14.30 Uhr: SV Türk Gücü Straubing – FC Tegernheim

15 Uhr: TV Parsberg – SpVgg Pfreimd (in Oberhinkofen)

15.30 Uhr: FC Pielenhofen-Adlersberg – TSV Beratzhausen (in Burglengenfeld)

16 Uhr: DJK Arnschwang – TSV Lindberg (in Ruhmannsfelden)

Abgesagt: SpVgg SV Weiden II – VfB Bach