Vilzings Bayern-Coup - doch Beppo Eibl drückt auf die Euphoriebremse

Vilzings Trainer Beppo Eibl ist freilich zufrieden, drückt aber sogleich auf die Euphorie-Bremse: "Der Dreier war ein wichtiger Dreier, aber mehr auch nicht", kommentiert der Fußball-Lehrer, von dem es heißt, dass er nach der Saison zu eben jenem FC Bayern wechseln könnte ( FuPa berichtete ), nüchtern. Jedenfalls: "Die nächste Partie in Aschaffenburg wird extrem wichtig für uns, da müssen wir punkten. Es kommen in den nächsten Wochen noch ganz schwere Begegnungen auf uns zu - egal, wie der Gegner heißt: Wir müssen schauen, dass wir punkten."Auf die Frage hin, ob ihn das eher schwache Auftreten der Bayern-Amateure überrascht hat, erwidert Eibl selbstbewusst: "Das hat schon auch einiges mit uns zu tun. Wir haben unserer Mannschaft klipp und klar zu verstehen gegeben, dass wir heute einen Dreier anstreben. Das soll nicht arrogant klingen, aber man weiß: Wenn man gegen eine ganz junge Mannschaft antritt, die zuletzt personell den ein oder anderen Nackenschlag zu verkraften hatte, und wir mit dem ein oder anderen erfahrenen Akteur aufwarten können, rechnen wir uns auch etwas aus." Dass es am Ende jedoch so klar und eindeutig für sein Team enden würde, damit hat selbst der erfahrene Trainer nicht gerechnet...Die Spielanalyse von Vilzings Trainer Josef Eibl: "Von der ersten Minute an waren wir extrem griffig in der Partie, wir haben gewusst, dass Bayern den ein oder anderen schwerwiegenden Ausfall hat und dass es sich um eine sehr junge Bayern-Mannschaft handelt. Das hat uns heute definitiv in die Karten gespielt, weil wir von Anfang an richtigen Herren-Fußball gezeigt haben und den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen haben. Wir haben offensiv-mutigen Fußball gezeigt und sind dementsprechend relativ früh mit 2:0 in Führung gegangen. Bis zur 35. Minute haben wir so gut wir gar nichts zugelassen. Danach ist der FCB besser ins Spiel gekommen und hatte eine gute Kopfball-Chance, die unser Torwart hervorragend parierte. Aber das war auch fast schon die einzig Hundertprozentige vom Gegner.In der zweiten Halbzeit haben wir zum passenden Zeitpunkt das 3:0 gemacht. Danach war die Partie sehr zerfahren - mit vielen Unterbrechungen, was uns natürlich auch in die Karten gespielt hat. Dann haben wir noch den ein oder anderen Nadelstich gesetzt, hatten noch zwei, drei richtig gute Chancen. Am Ende des Tages sind wir natürlich glücklich."