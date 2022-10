Vilzinger Sieg mit ganz viel Leidenschaft und Einsatz Mit ganz viel Einsatz und Leidenschaft nimmt die DJK einen ganz wichtigen Dreier mit auf die Heimreise

Dass dieser nach den letzten Wochen, wo es nicht so gut lief endlich umfiel, war aber nur möglich, weil alle elf Spieler, die auf dem Feld standen, bis an ihre Leistungsgrenze gingen und darüber hinaus. In der neunten Minute gab es den ersten gefährlichen Vorstoß von Buchbach, nach einem Pass in die Schnittstelle, tauchte Ammari vor Putz auf, doch der Vilzinger Schlussmann blieb Sieger. Festhalten ließ sich aber in Buchbach, dass wie nicht anders zu erwarten, die Partie hart umkämpft war, was sich an unzähligen Mittelfeldduellen widerspiegelte. So sahen die Zuschauer auch keine zwingende Torchance auf beiden Seiten in den ersten 15 Minuten.



In der 18. Minute ging ein Raunen durchs weite Rund des Buchbacher Stadions, denn mit einem blitzsauberen Angriff über zwei Stationen wurde das DJK Mittelfeld aus den Angeln gehoben, dass es am Ende nicht brandgefährlich wurde, wusste Trettenbach mit einem taktischen Foul zu verhindern. In der 21. Minute hatte Vilzing das Glück auf seiner Seite, bei der Entstehung des Führungstreffers. Denn nach einem weiten Ball behinderten sich zwei Buchbacher Spieler, die als Absicherung vor dem eigenen Tor standen, so hatte Jünger freie Bahn, der frei vor dem Keeper Esch bewies, dass es ihm nicht darauf ankommt, selbst die meisten Tore zu schießen, sondern er bewies das Auge für den mitgelaufenen Niedermayer und legte die Kugel quer, sodass dieser nur noch ins leere Tor einschieben musste. Im Gegenzug fast der Ausgleich, als sich Wieselsberger über die Außenbahn durchsetzte, sein maßgenauer Querpass fand Steer, der die Kugel direkt nahm, aber in Max Putz seinen Meister fand. Dann verschnauften beide Teams wieder, sodass man sich damit beschäftigte sich im Mittelfeld von den Beinen zu holen und sich hier zu bekämpfen. So litt der Rasen schon in der ersten Hälfte massiv unter diesem äußerst umkämpften Abstiegsduell.



Doch immer wieder ließ auch Buchbachs Muteba im Mittelfeld seine Klasse aufblitzen, doch mit vereinen Kräften wurde er stets von den Vilzingern ausgebremst. In der 42. Minute hatten die Buchbacher Fans schon zum Jubel angesetzt. Nach einer Ecke von Orth, war es Winterling der zum Kopfball kam, doch Max Putz machte sich ganz lang und kam gerade noch mit den Fingerspitzen an den Ball, sodass er es schaffte, die Kugel noch an den Pfosten zu lenken, von dort aus sprang sie zurück ins Feld, direkt vor die Füße von Buchbachs Steer, der aber über den Ball haute, sodass die DJK endgültig klären konnte.



Der Beginn der zweiten Hälfte gehörte dann aber Vilzing, die es nun schafften Ball und Gegner laufen zu lassen und so verlagerte man das Spiel zunehmen in die Buchbacher Hälfte. Den ersten gefährlichen Abschluss in Durchgang zwei verbuchte Niedermayer, der den Keeper zu einer Parade zwang (48.). In der 56. Minute hätte der Ausgleich fallen müssen, bedingt aber abermals durch einen krassen Schnitzer der DJK. Keeper Max Putz schoss, als er nach einem Rückpasse den Ball nach vorne schießen wollte, die Kugel direkt in die Füße von Ammari, dieser spielte erst Putz und dann auch noch Wolf aus, um die Kugel dann neben das leere DJK Tor zu schieben. In der 60. Minute die nächste dicke Chance für Buchbach, nach einem Querpass von der Außenbahn nahm Orth die Kugel direkt und nagelte das Leder an die Unterkante der Latte, von dort aus sprang der Ball knapp vor die Linie, sodass die DJK die Situation bereinigen konnte. Der TSV Buchbach drückte nun vehement auf den Ausgleich, doch die DJK hielt mit Leidenschaft und großem Einsatz dagegen.



In der Schlussviertelstunde segelte eine Buchbacher Flanke nach der anderen in den Strafraum und gerade hiermit erzeugte man stets große Gefahr, doch die Abschlüsse des TSV waren an diesem Tage einfach zu ungenau. So lief bereits die 82. Minute, ehe Jünger mit seinem Abschluss Esch prüfte, der zur Ecke klärte. Diese brachte dann aber das 2:0 ein. Die Ecke wurde von Müller kurz ausgeführt, so wurde Pirner bedient, der aus vollem Lauf aus mittiger Positon abzog und die Kugel unhaltbar mit einem satten Strich versenkte. Doch lange Zeit um sich über die scheinbar beruhigende Führung zu freuen blieb der DJK nicht, denn in der 87. Minute gab es Elfmeter für Buchbach, nachdem Orth im Strafraum gefoult wurde. Wieselsberger trat an und versenkte zum 1:2. Doch mit vereinten Kräften überstand man die restliche Spielzeit unbeschadet, sodass man am Ende einen enorm wichtigen Dreier einfahren konnte.