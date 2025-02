Mario Kufner (rechts) geht bereits in seine fünfte Saison in Vilzing. – Foto: Simon Tschannerl/Archiv

Vilzinger Kaderplanung: Kufner und Fischer geben ihr Ja-Wort Der Abwehrspezialist und der Angreifer halten der DJK auch im Falle des Abstiegs die Treue Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern DJK Vilzing Mario Kufner Benedikt Fischer

Während die DJK Vilzing ab kommenden Sonntag in der Regionalliga Bayern in die „Mission Klassenerhalt“ einsteigt, laufen abseits des Platzes die Personalplanungen für die kommende Saison. Nun dürfen sich die Verantwortlichen über die ersten beiden Vertragsverlängerungen freuen. Abwehrspezialist Mario Kufner (26) und Angreifer Benedikt Fischer (24) haben ihre Verträge ligaunabhängig jeweils um zwei weitere Jahre verlängert, wie der Verein am Montagvormittag bekanntgibt.

„Beide Spieler sind gebürtig aus dem Landkreis Cham. Deshalb uns freut es uns besonders, dass uns Mario und Bene erhalten bleiben, denn aktuell gibt es nicht viele Spieler aus unserem Heimatlandkreis, die sich erfolgreich auf Regionalliga-Niveau durchsetzen können“, sagt Abteilungsleiter Roland Dachauer über die beiden Zusagen.



Benedikt Fischer wechselte vor gut eineinhalb Jahren von der U21 des SSV Jahn Regensburg an den Huthgarten. Der mittlerweile 24-Jährige kam in dieser Spielzeit bereits auf 15 Ligaeinsätze (ein Tor, vier Assists), obwohl ihn eine schwere Knieverletzung im Herbst für Wochen außer Gefecht setzte. Letzte Saison waren es 30 Einsätze und 4 Torerfolge.







Auch Benedikt Fischer bleibt der DJK Vilzing treu. – Foto: Florian Würthele





Indes wird Mario Kufner bereits in sein fünftes Jahr am Huthgarten gehen. Der 26-Jährige zählte in den Vorjahren in jeder Saison zu den Stammkräften. Im Herbst 2024 zwang ihn eine hartnäckige Schambeinentzündung jedoch die komplette Vorrunde über zum Zuschauen. Die Wintervorbereitung konnte Kufner nun aber voll mitmachen, so dass er für das Rennen um den Klassenerhalt wieder richtig angreifen kann. „Mario ist die Zuverlässigkeit in Person und einfach ein prima Typ. Er ist ein ganz wichtiger Baustein für unseren Verein in den kommenden Jahren“, unterstreicht Dachauer.



Außerdem gibt der Vilzinger Abteilungsleiter einen kleine Zwischenauskunft, wie sich die Kaderplanung für die kommende Saison 2025/26 gegenwärtig darstellt: „Obwohl wir wahrscheinlich bis Ende der Saison nicht wirklich wissen werden, in welcher Spielklasse wir ab Sommer spielen, haben wir mit den Verlängerungen schon eine sehr ordentliche personelle Basis. Denn einige Spieler haben ohnehin laufende Verträge, so dass wir derzeit in Sachen Stand der Kaderplanung absolut zufrieden sind.“