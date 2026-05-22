Vilzinger Kaderplanung auf der Zielgeraden: Auch Härtl bleibt

Bleibt der DJK Vilzing treu: Innenverteidiger Elija Härtl. – Foto: Imago/Frank Scheuring

Die Kaderplanungen für die fünfte Regionalliga-Saison in Folge biegen bei der DJK Vilzing auf die Zielgeraden ein. Nach zahlreichen Verlängerungen und bislang drei Neuzugängen steht nun auch fest, dass auch Innenverteidiger Elija Härtl den Oberpfälzern treu bleibt und in der kommenden Saison das schwarzgelbe Trikot tragen wird. Der 24-jährige Ex-Hankofener hat sein Arbeitspapier um ein Jahr bis Juni 2027 verlängert. Darüber informiert der Viertligist am Freitagmorgen via Pressemitteilung.

„Mit der Verlängerung von Elija können wir uns über ein weiteres wichtiges Puzzleteil in unseren Personalplanungen freuen“, sagt ein zufriedener Vilzinger Abteilungsleiter Roland Dachauer über die Personalie. Der 24-Jährige Lehrer absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 Einsätze und zählte in der Vilzinger Mannschaft zu den absoluten Stammkräften. „Für Elija bedeutet es natürlich einen enormen Aufwand, Privates und vor allen Dingen Berufliches mit Regionalliga-Fußball zu vereinbaren. Deshalb freut es uns umso mehr, dass er diesen Aufwand auch in der kommenden Saison in Kauf nimmt“, gibt Dachauer zu Protokoll.



Worüber sich der Funktionär ebenso freut: „Auch dank der Verlängerung von Elija sehen wir uns in der Defensive richtig gut aufgestellt. Hier haben wir zum aktuellen Planungstand definitiv keine Baustelle mehr.“ Bereits in der zu Ende gegangenen Saison 2025/26 verfügte die Truppe von Chefcoach Thorsten Kirschbaum – trotz des Langzeitausfalls von Abwehrchef Jakob Zitzelsberger – über die fünftbeste Defensive der Liga (44 Gegentore in 34 Spielen). „Eher ist wahrscheinlich, dass sich in der Offensive noch was tut. Der Abgang von Tommy Haas reißt eine große Lücke, die gesundheitliche Zukunft von Daniel Steininger ist ungewiss – hier täte uns eine weitere Alternative durchaus noch gut“, gibt Dachauer abschließend Einblick in die Vilzinger Gedankenspiele.