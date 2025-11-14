Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Kann sich erst nach der Winterpause wieder in Zweikämpfe schmeißen: Elija Härtl (re.) hat sich die Mittelhand gebrochen und verpasst damit die letzten Spiele 2025. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr
Vilzinger Hiobsbotschaft: Härtl verabschiedet sich in die Winterpause
Samstag - 18. Spieltag: Mittelhandbruch beim Defensivmann +++ In Unterhaching wartet "eines der Highlight-Spiele" der Saison
Mammutaufgabe für die DJK Vilzing am Samstag zum Auftakt in die Rückrunde in der Regionalliga Bayern. Die Ungeschlagen-Serie der Schwarzgelben – die Elf von Cheftrainer Thorsten Kirschbaum ist seit sechs Partien ohne Niederlage – dürfte bei der SpVgg Unterhaching auf Herz und Nieren geprüft werden. Der Tabellenzweite aus dem Münchner Süden geht freilich als Favorit in die Partie. Für die Vilzinger ist es zudem ein Kontrastprogramm zur Vorwoche. Nach dem Aufritt gegen die SpVgg Greuther Fürth II in Burgfarrnbach, wo die Anlage den Charme eine Bezirkssportanlage versprüht und die exakt 172 Zuschauer eher an Kreisklassen-Verhältnisse erinnerten, wird die Kulisse im 15.000 Zuschauer fassenden Schmuckkästchen Hachinger Sportpark ungleich größer sein. Anstoß ist um 14 Uhr.
Das sagt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum vor dem schweren Trip in die Vorstadt: "Auch wenn die Trauben im Sportpark sehr hoch hängen werden, freuen wir uns sehr auf eines der Highlight-Spiele der Saison. Die Hachinger haben in der Mannschaft meines Erachtens einen super Mix aus erfahrenen und höherklassig erprobten Profis und vielversprechenden Talenten. Da muss bei uns viel passen, damit wir was holen können. Aber wird werden uns sicher nicht verstecken und werden unsere Chance suchen. Nach sechs ungeschlagenen Partien reisen wir mit einem gesunden Selbstbewusstsein nach Unterhaching."
Personalien DJK Vilzing: Eine Hiobsbotschaft gibt`s aus dem Defensivverbund. Innenverteidiger Elija Härtl hat sich die Mittelhand gebrochen und wird die abschließenden drei Partien in Unterhaching, zuhause gegen die Würzburger Kickers und in Ansbach verpassen. Kapitän Felix Weber ist wegen seiner Kniebeschwerden immer noch keine Option. Zudem fallen die langzeitverletzten Tobias Hoch, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner aus.
Das Hinspiel im Juli entschieden Manuel Stiefler (li.) und die Hachinger mit 3:1 für sich. – Foto: Thomas Gierl
Das sagt Unterhachings Cheftrainer Sven Bender vor dem Heimspiel gegen Vilzing: "Egal wie gut der Gegner ist, egal welche Serie der Gegner hat, wir müssen auf uns schauen, selbstbewusst bleiben und wieder Bock auf weitere Siege haben."