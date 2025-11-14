Vilzinger Hiobsbotschaft: Härtl verabschiedet sich in die Winterpause

Mammutaufgabe für die DJK Vilzing am Samstag zum Auftakt in die Rückrunde in der Regionalliga Bayern. Die Ungeschlagen-Serie der Schwarzgelben – die Elf von Cheftrainer Thorsten Kirschbaum ist seit sechs Partien ohne Niederlage – dürfte bei der SpVgg Unterhaching auf Herz und Nieren geprüft werden. Der Tabellenzweite aus dem Münchner Süden geht freilich als Favorit in die Partie. Für die Vilzinger ist es zudem ein Kontrastprogramm zur Vorwoche. Nach dem Aufritt gegen die SpVgg Greuther Fürth II in Burgfarrnbach, wo die Anlage den Charme eine Bezirkssportanlage versprüht und die exakt 172 Zuschauer eher an Kreisklassen-Verhältnisse erinnerten, wird die Kulisse im 15.000 Zuschauer fassenden Schmuckkästchen Hachinger Sportpark ungleich größer sein. Anstoß ist um 14 Uhr.