Vilzinger Härtetest vs. Weiden – Fortuna vor Mammut-Wochenende

Regionalligist DJK Vilzing hat noch eine Woche länger Zeit, sich den Feinschliff zu holen. Am 26. Juli legen die Chamer Vorstädter mit dem Heim-Kracher gegen Unterhaching los. Das vorletzte Testspiel bestreitet die Kirschbaum-Elf am frühen Samstagabend vor den Toren Weidens. Der VfB Rothenstadt darf sich freuen, mit Vilzing und der SpVgg SV Weiden zwei Schwergewichte des Oberpfälzer Fußball auf seinem Sportareal begrüßen zu dürfen. Für die Weidener ist es der letzte Probelauf vorm Bayernliga-Auftakt in Ingolstadt.



Ein anderer Bayernligist möchte es offenbar so richtig wissen. Fortuna Regensburg hat sich ein Mammut-Programm auferlegt, spielt am Freitag, Samstag und Sonntag. Gegner sind Kareth-Lappersdorf sowie die U21 und U19 von Jahn Regensburg.



Stichwort Jahn: Der Drittligist ist am heutigen Freitagnachmittag (16 Uhr) gegen Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching um Coach Sven Bender gefordert. Das Match steigt in Sandharlanden und findet im Rahmen des Trainingslagers der Regensburger (heute Tag 2) statt. Interessant dürften auch die Kräftemessen zwischen dem SC Luhe-Wildenau und dem ASV Cham oder zwischen dem FC Amberg und dem ASV Burglengenfeld werden...





Am Freitag spielen:



16 Uhr: SSV Jahn Regensburg – SpVgg Unterhaching (in Sandharlanden)



18 Uhr: SV Schwarzhofen – TB 03 Roding, FC Viehhausen – SpVgg Ziegetsdorf



18.15 Uhr: 1. FC Schnaittach – SpVgg SV Weiden II



18.30 Uhr: TSV Dieterskirchen – FC Weiden-Ost



19 Uhr: TSV Kareth-Lappersdorf – SV Fortuna Regensburg, TSV Tännesberg – SV Pullenried, FC Furth im Wald – TSV Kareth-Lappersdorf II







Am Samstag spielen:



13 Uhr: FSV Stadeln – SV Schwandorf-Ettmannsdorf



14 Uhr: SSV Jahn Regensburg II – SV Fortuna Regensburg, FC Wiggensbach – SF Ursulapoppenricht (in Bad Grönenbach)



15 Uhr: SpVgg Pfreimd – TB/ASV Regenstauf, SV Diendorf – FC Furth im Wald, SG Plößberg/Schönkirch – SpVgg Schirmitz, SV Raigering – 1. FC Schwarzenfeld



16 Uhr: SC Luhe-Wildenau – ASV Cham, FC Wernberg – FC Kosova Regensburg, 1.FC Schlicht – SV Mistelgau, DJK Ammerthal – TSV Abtswind, TSV Beratzhausen – SV Breitenbrunn, TSV Kareth-Lappersdorf U19 – SV Wenzenbach, SV Hahnbach – SV 08 Auerbach



17 Uhr: SpVgg Lam – SpVgg Osterhofen, TSV Detag Wernberg – SV Etzenricht, SpVgg Hainsacker – SV Sallach, TSV Bad Abbach – SV Manching, FC Raindorf – FC Ränkam



17.30 Uhr: DJK Arnschwang – SpVgg Eschlkam



18 Uhr: SpVgg SV Weiden – DJK Vilzing (in Rothenstadt)



18.30 Uhr: FC Amberg – ASV Burglengenfeld (in Schwend)







Am Sonntag spielen:



13 Uhr: SC Feucht – TB 03 Roding



15 Uhr: SV Fortuna Regensburg – SSV Jahn Regensburg U19



15.30 Uhr: SV Unterreichenbach – ASV Neumarkt, SG Chambtal – SV Stachesried



16 Uhr: BSC Regensburg – SV Inter Bergsteig Amberg, TSV Langquaid – FSV Prüfening, TV Nabburg – SV Schwarzhofen, TV Parsberg – Lupburg/Hörmannsdorf (Gemeindepokal)



16.30 Uhr: TSV Erbendorf – SpVgg Vohenstrauß



17 Uhr: 1.FC Rieden – FC Pielenhofen-Adlersberg, SpVgg Ramspau – FC Weiden-Ost







Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.