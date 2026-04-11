Vilzinger Durststrecke beendet: Joker Sedlaczek sticht gegen Eichstätt

Die DJK Vilzing ist zurück in der Spur! Nach zuletzt vier sieglosen Partien belohnte sich die Kirschbaum-Elf an diesem Regionalliga-Samstagnachmittag mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den Tabellenfünften VfB Eichstätt. In einer Partie mit wenig spielerischen Glanzpunkten bewiesen die Huthgarten-Kicker am Ende die nötige Geduld und Effizienz.
Dabei startete die Partie im Manfred-Zollner-Stadion zunächst zerfahren. Viele kleine Fouls störten den Spielfluss, doch die DJK wirkte nach der unglücklichen Niederlage gegen Bayern II durchaus energetisch und gewillt, die drei Punkte am Huthgarten zu behalten. Das nötige Quäntchen Glück stand den Gelb-Schwarzen in der 18. Minute zur Seite, als Eichstätts Hofrichter völlig frei vor dem leeren Tor ein Luftloch trat – riesiger Dusel für die Hausherren!
Vilzing tauchte offensiv vor allem durch Andreas Jünger auf, dessen Schlenzer das lange Eck nur knapp verfehlte (22.). Da auch nach dem Seitenwechsel zunächst wenig zusammenlief und Eichstätt eine dicke Chance durch Kuqanaj liegen ließ (46.), musste ein Joker für die Entscheidung sorgen.
In der 78. Minute war es schließlich soweit: Nach einer feinen Vorarbeit von Comebacker Erol Özbay stand der eingewechselte Simon Sedlaczek goldrichtig und drückte die Kugel aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie. Die Führung fiel fast aus dem Nichts, war aber der verdiente Lohn für die defensive Stabilität rund um die Rückkehrer Mario Kufner und Thomas Haas. In der Schlussphase verpasste Jünger bei einem Konter noch das 2:0 (87.), doch am Ende blieb es beim umjubelten Arbeitssieg.
Fazit: Schwere Kost für die Zuschauer, aber Goldwert für das Punktekonto. Vilzing nutzte seine einzige echte Chance im zweiten Durchgang eiskalt und feiert nach einer Durststrecke den lange ersehnten Dreier!
Das Spiel aus Sicht von Vilzings Co-Trainer Matthias Graf: "Es war ein sehr intensives Spiel gegen eine Mannschaft, die vor allem in puncto Körperlichkeit sehr robust und stabil aufgetreten ist. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir den Druck hochgehalten und am Ende auch verdientermaßen´den Siegtreffer erzielt."
Das Spiel aus Sicht von Florian Grau (Co-Trainer VfB Eichstätt): "Ein sehr gutes Spiel, in dem wir die Ausfälle von Bösl und Schraufstetter gut wettmachen konnten. Wir haben das, was wir uns vorgenommen hatten, auch gut auf den Rasen bekommen - mit am Ende zwei tausendprozentigen Torchancen, die wir leider nicht genutzt haben. Zunächst bringen wir den Ball nicht im leeren Kasten unter - dann hat Vilzing den einen Moment, in dem sie das Tor machen. Danach laufen wir dem Rückstand hinterher. Der Aufwand, den wir heute betrieben haben, ist letztlich nicht belohnt worden, was sehr schade ist."