Vilzinger Durststrecke beendet: Joker Sedlaczek sticht gegen Eichstätt

Jonas Goß (links) und die DJK Vilzing behielten gegen Eichstätt die Punkte am Huthgarten. Endstand: 1:0 für die Oberpfälzer. – Foto: Thomas Gierl

Die DJK Vilzing ist zurück in der Spur! Nach zuletzt vier sieglosen Partien belohnte sich die Kirschbaum-Elf an diesem Regionalliga-Samstagnachmittag mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den Tabellenfünften VfB Eichstätt. In einer Partie mit wenig spielerischen Glanzpunkten bewiesen die Huthgarten-Kicker am Ende die nötige Geduld und Effizienz.

Dabei startete die Partie im Manfred-Zollner-Stadion zunächst zerfahren. Viele kleine Fouls störten den Spielfluss, doch die DJK wirkte nach der unglücklichen Niederlage gegen Bayern II durchaus energetisch und gewillt, die drei Punkte am Huthgarten zu behalten. Das nötige Quäntchen Glück stand den Gelb-Schwarzen in der 18. Minute zur Seite, als Eichstätts Hofrichter völlig frei vor dem leeren Tor ein Luftloch trat – riesiger Dusel für die Hausherren! Vilzing tauchte offensiv vor allem durch Andreas Jünger auf, dessen Schlenzer das lange Eck nur knapp verfehlte (22.). Da auch nach dem Seitenwechsel zunächst wenig zusammenlief und Eichstätt eine dicke Chance durch Kuqanaj liegen ließ (46.), musste ein Joker für die Entscheidung sorgen.



In der 78. Minute war es schließlich soweit: Nach einer feinen Vorarbeit von Comebacker Erol Özbay stand der eingewechselte Simon Sedlaczek goldrichtig und drückte die Kugel aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie. Die Führung fiel fast aus dem Nichts, war aber der verdiente Lohn für die defensive Stabilität rund um die Rückkehrer Mario Kufner und Thomas Haas. In der Schlussphase verpasste Jünger bei einem Konter noch das 2:0 (87.), doch am Ende blieb es beim umjubelten Arbeitssieg. Fazit: Schwere Kost für die Zuschauer, aber Goldwert für das Punktekonto. Vilzing nutzte seine einzige echte Chance im zweiten Durchgang eiskalt und feiert nach einer Durststrecke den lange ersehnten Dreier!