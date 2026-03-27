Vilzing zeigt Moral und punktet trotz Unterzahl in Illertissen 25. Spieltag - Regionalliga Bayern: Die Mannschaft von Thorsten Kirschbaum rettet ein 0:0 über die Zeit und tritt mit einem hart erkämpften Auswärtspunkt die Heimreise an. von Sebastian Sommer · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser

Am Ende leuchtete im Vöhlin-Stadion ein 0:0 auf der Anzeigetafel: Die Oberpfälzer aus Vilzing erkämpften sich in Unterzahl ein Remis gegen Illertissen. – Foto: Frank Scheuring

Trotz der jüngsten Pleite gegen Spitzenreiter Nürnberg II reiste die DJK Vilzing am Freitagabend mit viel Selbstvertrauen ins Vöhlin-Stadion. In einer intensiven Partie erkämpfte sich die Elf vom Huthgarten am Ende in Unterzahl einen Auswärtspunkt, obwohl Thomas Haas in der Schlussphase mit Rot vom Platz musste und die Gäste die letzten 15 Minuten in Unterzahl überstehen mussten.

Vilzing startete mit intensivem Pressing in die Partie, konnte daraus offensiv zunächst aber kaum Kapital schlagen. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Illertissen mehr und mehr die Kontrolle und kam zu den besseren Chancen. Die größte Möglichkeit der ersten Halbzeit vergab Daniel Gerstmayer, dessen Abschluss aus kurzer Distanz in der 24. Minute noch auf der Linie geklärt wurde. Auf der Gegenseite setzte Simon Sedlaczek ein Ausrufezeichen, doch Illertissens Keeper Zok reagierte stark. Kurz vor der Pause meldete sich dann erneut die Heimelf gefährlich an, doch Weber parierte auch gegen Glessing stark, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Illertissen das aktivere Team, biss sich aber immer wieder am glänzend aufgelegten Vilzinger Schlussmann die Zähne aus. Weber wuchs nun endgültig zum Matchwinner auf und brachte die Offensivreihe der Hausherren mit mehreren starken Paraden regelrecht zur Verzweiflung. Zusätzlichen Widerstand musste Vilzing ab der 74. Minute leisten, als Thomas Haas nach einem Foul die Rote Karte sah. Doch selbst in Unterzahl überstanden die Gäste die Schlussphase mit großem Einsatz. Die beste Chance auf den späten Sieg vergab Tobias Rühle in der 90. Minute, als sein Abschluss nur am Außennetz landete. So blieb es am Ende beim 0:0. Während Vilzing dank eines überragenden Weber und großer Moral einen Punkt mit auf die Heimreise nahm, musste sich Illertissen trotz spielerischer Vorteile mit nur einem Zähler begnügen.