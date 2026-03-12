Vilzing: »Wir kämpfen« - Fragezeichen um Keeper Eutinger

Vor dem ersten Auswärtsauftritt in der Frühjahrsrunde lässt Thorsten Kirschbaum wissen: "Das vierte Spiel binnen zehn Tagen - das ist natürlich ein Brett, und das gleich zum Anfang nach der langen Pause. Kadertechnisch haben wir nach wie vor Probleme, aber wir werden in Aubstadt noch einmal alles raushauen, um diese kleine Serie zum Start ins neue Jahr erfolgreich abzuschließen. Natürlich wollen wir Zählbares aus Aubstadt mit nach Hause nehmen."

Personalien DJK Vilzing: Viele Beobachter runzelten am Dienstag am Huthgarten die Stirn: Sandro Weber hütete den Kasten der Vilzinger und kam zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Was war mit Fabian Eutinger? Thorsten Kirschbaum klärt auf: "Fabian musste kurzfristig passen. Über Nacht hatte er starke Rückenschmerzen bekommen und konnte sich kaum bewegen. Ob er am Freitag wieder mit dabei sein kann, müssen wir aktuell noch abwarten." Ob die beiden angeschlagenen Nik Leipold und Alexis Fambo mitwirken können, ist ebenfalls fraglich. Weiterhin ausfallen werden verletzungsbedingt: Lukas Schröder, Benedikt Fischer, Erol Özbay, Daniel Steininger, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.