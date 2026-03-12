Vilzing: »Wir kämpfen« - Fragezeichen um Keeper Eutinger

Von einem "Charaktertest, den meine Mannschaft absolut bestanden" hat schwärmte Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum nach Schlusspfiff am Dienstagabend. Sein Team hatte gerade dem Aufstiegskandidaten Würzburger Kickers ein beachtliches 1:1 abgerungen. Für die DJK bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen. Bereits am frühen Freitagnachmittag setzt sich der Vilzinger Tross Richtung Unterfranken in Bewegung. Im gut 250 Kilometer entfernten Aubstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) wartet nach drei Heimspielen in Folge zum Auftakt die erste Auswärtsaufgabe 2026. Anpfiff in der NGN-Arena ist um 19 Uhr.
Personalien DJK Vilzing: Viele Beobachter runzelten am Dienstag am Huthgarten die Stirn: Sandro Weber hütete den Kasten der Vilzinger und kam zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Was war mit Fabian Eutinger? Thorsten Kirschbaum klärt auf: "Fabian musste kurzfristig passen. Über Nacht hatte er starke Rückenschmerzen bekommen und konnte sich kaum bewegen. Ob er am Freitag wieder mit dabei sein kann, müssen wir aktuell noch abwarten." Ob die beiden angeschlagenen Nik Leipold und Alexis Fambo mitwirken können, ist ebenfalls fraglich. Weiterhin ausfallen werden verletzungsbedingt: Lukas Schröder, Benedikt Fischer, Erol Özbay, Daniel Steininger, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.
Das sagt Aubstadts Coach Claudiu Bozesan: "Die Englische Woche kostet auch uns viel Kraft am Dienstag sind wir erst spät in der Nacht von unserem Auswärtsspiel in Memmingen zurückgekommen. Die vergangenen beiden Tage war daher regenerieren angesagt. Vilzing hat Burghausen deutlich geschlagen und verdient einen Punkt gegen die Kickers geholt. Die haben überragende Qualität in der Mannschaft, das wird ein harter Brocken für uns, wir wollen aber natürlich zuhause als Sieger vom Platz gehen."
Personalien TSV Aubstadt: Marvin Weiß, Timo Pitter und Creighton Braun müssen verletzungsbedingt passen. Zudem sind einige Spieler angeschlagen - Einsatz offen!