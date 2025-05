Vilzing: Weiter mit Graf, Dezelak und Siegl

„Alle Mitglieder des bisherigen Co-Trainerteams bleiben uns auch in der neuen Saison erhalten. Dass das so kommt, darüber freuen wir uns sehr. Wir sind mit der Arbeit des Teams hochzufrieden, alle machen einen prima Job“, informiert Abteilungsleiter Roland Dachauer am Montag in einer Pressemeldung der DJK. Matthias Graf (37) und Tobias Dezelak (38) werden auch unter dem neuen Chefanweiser Thorsten Kirschbaum als Co-Trainer arbeiten und sich in ihren jeweiligen speziellen Schwerpunkten umfangreich in die Trainingsarbeit einbringen. „Thorsten war von Beginn an total aufgeschlossen, mit dem aktuellen Funktionsteam in der nächsten Saison zusammenzuarbeiten. Alle haben sich mittlerweile kennengelernt und jeder hat für sich den Eindruck gewonnen, dass das richtig gut harmonieren kann“, erklärt Dachauer hierzu.



Auch Stephan Siegl (55) – seit fast 20 Jahren ein wichtiger Baustein der Vilzinger Erfolgsgeschichte – bleibt der DJK weiter erhalten. Der Verein bemüht sich aber um Unterstützung für den langjährigen Torwart-Trainer. „Dass Steph auch über den Sommer hinaus bei uns bleibt, ist top. Er macht richtig tolle Arbeit und ist in der Kabine enorm wichtig. Er hatte aber vor Kurzem seine zweite OP am Knie, was ihn natürlich beeinträchtigt. Deshalb ist der Plan, dass im Sommer noch ein weiteres neues Mitglied das Team ergänzt, das sich dann in die Arbeit mit den Keepern einbringt“, gibt Dachauer Einblick in die Pläne.



„Was die Planungen angeht, sind wir insgesamt im Soll. Die ein oder andere Personalie wird sich nun zum Saisonende hin entscheiden, mit dem aktuellen Spieler- und Trainerteam sind wir aber schon recht gut aufgestellt, um in der neuen Saison auch wieder eine konkurrenzfähige Truppe ins Rennen schicken zu können“, erklärt der Spartenleiter abschließend. Der Saison-Endspurt in der Regionalliga Bayern sieht für die Oberpfälzer noch ein Heimspiel gegen Meister 1. FC Schweinfurt sowie eine Auswärtspartie gegen die SpVgg Greuther Fürth II (in Seligenporten) vor.