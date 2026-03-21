Vilzing wacht nach dem Gegentor auf, geht aber leer aus Regionalliga Bayern, Samstag: Kirschbaum-Team muss sich der U23 des 1. FC Nürnberg knapp mit 0:1 beugen von Florian Würthele · Heute, 18:02 Uhr · 0 Leser

Alexis Fambo und die DJK Vilzing lieferten einen Heimauftritt mit Luft nach oben ab. – Foto: Thomas Gierl

Die personell weiterhin angeknockte DJK Vilzing konnte in der Regionalliga Bayern nicht nachlegen. Acht Tage nach dem Auswärtserfolg in Aubstadt verlor die Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Kirschbaum das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg II mit 0:1 (0:1). Eine Standardsituation sollte den Club-Youngster vor etwas über 600 Zuschauern zum – letztlich verdienten – Sieg reichen. In der 63. Minute wurde Moritz Wiezorrek bei einer Freistoßflanke nicht bewacht und erzielte aus wenigen Metern das Tor des Tages.



Die Vilzinger Mannschaft erwischte nicht ihren besten Tag. Co-Trainer Matthias Graf gab nach dem Spiel folgendes zu Protokoll: „Wir haben heute über weite Strecken nicht zu unserem Spiel gefunden. Nürnberg hat unterm Strich verdient die drei Punkte mitgenommen. In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass wir nicht mit Rückstand in die Pause gehen. Die zweite Halbzeit war dann etwas besser. Ärgerlich ist das Gegentor durch die Standardsituation.“



Das Spiel brauchte etwas Zeit, um Fahrt aufzunehmen. Die erste ernstzunehmende Chance gehörte den Franken. Der agile Joel Skowronek drückte den Ball aus zwölf Metern über das Vilzinger Gehäuse (18.). Fortan war Nürnberg II die insgesamt gefährliche Mannschaft. Wenige Minuten später hatte Kristian Mandic eine gute Kopfballchance nach einer Ecke. In Minute 26 hatte Eliyah Rau die Club-Führung auf dem Fuß, schob den Ball jedoch völlig freistehend am Tor vorbei. Dann durfte sich Sandro Weber im DJK-Tor gegen Skowronek auszeichnen (30.). Für Vilzing verzeichnete Nik Leipold (44.) eine gute Chance, er brachte in halblinker Position im Strafraum zu wenig Druck hinter seinen Schuss.





Die Oberpfälzer liefen nach einer guten Stunde einem Rückstand hinterher. Nach einer Freistoßflanke auf den langen Pfosten konnte Moritz Wiezorrek den Ball aus wenigen Metern unbedrängt über die Linie drücken. Kurz darauf hätte Vilzing beinahe postwendend geantwortet. Gästekeeper Robin Lisewski parierte bei Felix Webers Kopfball glänzend. Nach dem Gegentor tat die DJK deutlich mehr fürs Spiel und wurde gefährlicher, so richtig zwingend wurde es aber nur selten. Auf der anderen Seite spielte Nürnberg mehrere Konterchancen nicht gut genug zu Ende. Zwei Schüsse von Josef Gottmeier (82., 90.+4) flogen knapp über den Nürnberger Kasten, es sollte bei diesem 0:1 bleiben.