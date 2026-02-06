Vilzing vor erster Standortbestimmung - Härtl bis auf Weiteres raus

Erneute Verletzung: Elija Härtl (re.) muss weiter auf sein Comeback warten. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Die Regionalliga-Cracks der DJK Vilzing sind seit Montag zurück auf dem Trainingsplatz. Cheftrainer Thorsten Kirschbaum ist mit den ersten Eindrücken nach der Winterpause vollauf zufrieden: "Es macht richtig Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen. Großes Lob an die Mannschaft: Die Jungs sind topfit aus der Pause zurückgekommen, die Ergebnisse der Leistungstests waren sehr gut." Mit dem Test gegen die Ammerthaler, die als souveräner Tabellenführer der Landesliga Nordost mit Macht zurückstreben Richtung Bayernliga, will Kirschbaum erste Erkenntnisse gewinnen: "Das Ergebnis ist dabei wie üblich in der Vorbereitung eher zweitrangig. Wir wollen wieder in die Abläufe reinkommen, die uns vor dem Winter ausgezeichnet haben und natürlich auch Dinge mit reinbringen, die in dieser Woche Thema in den Trainingseinheiten waren. Es wird eine erste Standortbestimmung sein: Wo steht der ein oder andere, wie weit sind wir schon als Team?"



Mit dabei sein wird auch Rückkehrer Paul Grauschopf. Weiterhin pausieren muss hingegen Elija Härtl, der sich bei einer privaten Aktivität erneut eine Armverletzung zugezogen hat und wohl weitere drei Wochen ausfallen wird. Für den Auftakt am 28. Februar gegen Wacker Burghausen dürfte der Defensivmann daher wohl keine Option sein. Darüber hinaus fehlen die lanzeitverletzten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.





Ammerthals Coach Tobias Rösl berichtet von einer bislang schwierigen Vorbereitung. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr





Die winterliche Witterung macht bislang den Ammerthalern das Leben schwer in der Vorbereitung. Arbeit mit dem Ball war bislang kaum möglich. Umso wichtiger sind die angesetzten Testspiele. Binnen drei Tagen steht ein Test-Doppel an, bereits am Montag probt der Landesliga-Primus schon wieder. Gegner dann ist der ASV Burglengenfeld. "Wir haben die Zeit bislang perfekt genutzt, um uns körperlich die Grundbasis zu erarbeiten, und sind voll im Plan", berichtet DJK-Trainer Tobias Rösl, der wie folgt auf das Testspiel gegen den Regionalligisten aus dem Chamer Vorort blickt: "Die DJK Vilzing wird uns natürlich einiges abverlangen. Wichtig ist es für uns, einfach mal auf dem Platz zu stehen, um endlich kicken zu können. Wir wollen entsprechend dagegenhalten, an unsere Grenzen gehen, dem Gegner Paroli bieten und die Einheit für uns ordentlich nutzen. Der Aufwand wird groß sein und das passt mir sehr gut ins Vorbereitungsprogramm, um auch Bereiche anzugehen, die wir verbessern müssen."



