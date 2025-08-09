Vilzing-verrückt: 3 Buden in 4 Minuten - und der erste Dreier ist fix!

Jakob Zitzelsberger in der 17. Minute, Thomas Haas in der 18. und Erol Özbay in der 20 - und der Fußball-Wahnsinn im Vilzinger Manfred-Zollner-Stadion war perfekt! Die DJK Vilzing meldet sich nach dem jüngsten Pokal-Aus gegen Bayernligist Neudrossenfeld und den zwei Auftaktpleiten in der Regionalliga Bayern mit einem 4:1-Heimsieg eindrucksvoll zurück - und kann damit die ersten Saisonpunkte (und den ersten Saisonsieg unter Trainer Thorsten Kirschbaum) überhaupt einfahren. Ansbach hingegen bleibt weiterhin sieg- und punktlos.
Regelrecht überrumpelt haben die Huthgarten-Kicker den heutigen Gegner aus Ansbach, der sich nach dem Vilzinger Dreierpack erst einmal kräftig schütteln musste. Zwar konnte sich die Elf des Trainerduos Diller/Reutelhuber bis zum Pausenpfiff wieder fangen und sogar die ein oder andere Möglichkeit für den Anschlusstreffer herausspielen. Dass sie die Kirschbaum-Truppe in der Folge aber noch einmal ernsthaft in Gefahr bringen könnte, damit rechnete zu diesem Zeitpunkt wohl keiner mehr.
Erst zehn Minuten vor Schluss gelang Patrick Kroiß per Foulelfmeter das 1:3 für die Nullneuner. Die Messe war jedoch längst gelesen - und Daniel Steininger setzte mit seinem 4:1 für die Vilzinger, die mit ihrem jüngst verletzt ausgewechseltem Kapitän Felix Weber aufgelaufen sind, das Sahnehäubchen kurz vor dem Abpfiff oben drauf.
Im zweiten ebenfalls mittelfränkisch-oberbayerischen Duell musste sich der SV Wacker Burghausen der Club-Reserve mit 1:2 geschlagen geben. Porstner legte für die Nürnberger nach einer halben Stunde vor, Skowronek machte zehn Minuten vor dem Ende den Sack zu. Den Burghausenern gelang lediglich noch der Ehrentreffer in einer durchaus ausgeglichenen Begegnung am Valznerweiher, in der die Bender-Elf aufgrund individueller Fehler zweimal in Rückstand geriet, jedoch in der Folge nie aufsteckte.
Für Wacker war's die erste Niederlage in dieser Spielzeit- Die Nürnberger U23 feiert den dritten Sieg im dritten Spiel - und lauert nun punkgleich mit Haching und Bayern II auf Rang drei der Tabelle.
Das Spiel aus Sicht von Matthias Graf (Co-Trainer DJK Vilzing): "Wir wollten heute nach dem Aus im Pokal eine klare Reaktion zeigen. Dies ist uns vor allem in den ersten 20 Minuten hervorragend gelungen. Durch die drei Treffer innerhalb weniger Minuten und der hohen Aggressivität gegen den Ball haben wir in der Anfangsphase den Grundstock für den Sieg gelegt. Für uns ein sehr wichtiger Dreier, weil wir jetzt zwei schwere Auswärtsspiele vor der Brust haben!"
Das Spiel aus Sicht von Karl-Heinz Fenk (Sportlicher Leiter SV Wacker Burghausen): "Wir haben ein tolles Spiel gesehen, bei sehr hohen Temperaturen. Wir waren in Hälfte eins definitiv ebenbürtig, hatten gute Chancen, waren jedoch einmal unachtsam und sind in Rückstand geraten. Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Jungs haben alles gegeben bis zur letzten Minute. Wir hatten auch noch gute Möglichkeiten, haben alles in die Waagschale geworfen und in der Nachspielzeit noch das 1:2 gemacht. Insgesamt sehr schade, klar! Aber es gilt: Mund abputzen und weiter geht's!"