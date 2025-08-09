Vilzing-verrückt: 3 Buden in 4 Minuten - und der erste Dreier ist fix!

Jakob Zitzelsberger in der 17. Minute, Thomas Haas in der 18. und Erol Özbay in der 20 - und der Fußball-Wahnsinn im Vilzinger Manfred-Zollner-Stadion war perfekt! Die DJK Vilzing meldet sich nach dem jüngsten Pokal-Aus gegen Bayernligist Neudrossenfeld und den zwei Auftaktpleiten in der Regionalliga Bayern mit einem 4:1-Heimsieg eindrucksvoll zurück - und kann damit die ersten Saisonpunkte (und den ersten Saisonsieg unter Trainer Thorsten Kirschbaum) überhaupt einfahren. Ansbach hingegen bleibt weiterhin sieg- und punktlos.

Regelrecht überrumpelt haben die Huthgarten-Kicker den heutigen Gegner aus Ansbach, der sich nach dem Vilzinger Dreierpack erst einmal kräftig schütteln musste. Zwar konnte sich die Elf des Trainerduos Diller/Reutelhuber bis zum Pausenpfiff wieder fangen und sogar die ein oder andere Möglichkeit für den Anschlusstreffer herausspielen. Dass sie die Kirschbaum-Truppe in der Folge aber noch einmal ernsthaft in Gefahr bringen könnte, damit rechnete zu diesem Zeitpunkt wohl keiner mehr.

Erst zehn Minuten vor Schluss gelang Patrick Kroiß per Foulelfmeter das 1:3 für die Nullneuner. Die Messe war jedoch längst gelesen - und Daniel Steininger setzte mit seinem 4:1 für die Vilzinger, die mit ihrem jüngst verletzt ausgewechseltem Kapitän Felix Weber aufgelaufen sind, das Sahnehäubchen kurz vor dem Abpfiff oben drauf.

Im zweiten ebenfalls mittelfränkisch-oberbayerischen Duell musste sich der SV Wacker Burghausen der Club-Reserve mit 1:2 geschlagen geben. Porstner legte für die Nürnberger nach einer halben Stunde vor, Skowronek machte zehn Minuten vor dem Ende den Sack zu. Den Burghausenern gelang lediglich noch der Ehrentreffer in einer durchaus ausgeglichenen Begegnung am Valznerweiher, in der die Bender-Elf aufgrund individueller Fehler zweimal in Rückstand geriet, jedoch in der Folge nie aufsteckte.

Für Wacker war's die erste Niederlage in dieser Spielzeit- Die Nürnberger U23 feiert den dritten Sieg im dritten Spiel - und lauert nun punkgleich mit Haching und Bayern II auf Rang drei der Tabelle.