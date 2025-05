Vilzing verpflichtet Josef Gottmeier fest

„Josef hat sich in dem Jahr bei uns auf Anhieb schnell eingelebt, ihm gefällt es gut bei uns. Deshalb wollte er auch gerne länger hier bleiben. Wir wiederum halten große Stücke auf sein Talent. Zudem ist er ein ganz feiner Typ. Wir denken, dass er einen richtig guten Weg vor sich haben kann bei uns im Verein. Das hat er auch in dieser Saison schon gezeigt, auch wenn er vor allem in der Wintervorbereitung Pech mit einer längeren Verletzungspause hatte“, kommentiert Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer die Personalie.



Der 21-jährige Mittelfeldspieler brachte es in der abgelaufenen Saison auf 23 Einsätze, zwölf Mal stand er in der Startelf. Da Gottmeier noch vertraglich an Unterhaching gebunden ist, war natürlich erst grünes Licht von Seiten der SpVgg für den Transfer erforderlich. „Manni Schwabl hat die Auflösung bereits mündlich zugesagt, für das Entgegenkommen der SpVgg bedanken wir uns natürlich ganz herzlich“, freut sich Dachauer über die kooperative Zusammenarbeit mit dem sympathischen Klub aus dem Münchner Süden.



Auch Vilzings neuer Chefcoach Thorsten Kirschbaum freut sich, den Youngster in der neuen Saison im Kader zu haben: „Wir sind glücklich darüber, dass wir mit Haching eine Einigung erzielen können und dass sich Josef für uns entschieden hat. Ich glaube, dass er ein sehr talentierter Kicker ist, der spielerisch sehr gute Ansätze zeigt. Wir hoffen natürlich, dass wir uns gemeinsam die nächsten Schritte erarbeiten, dass seine Entwicklung voranschreitet und er damit in der nächsten Saison zu noch mehr Einsatzzeiten kommt“, so Kirschbaum.



„Gerade unsere Youngster im Team haben in den letzten Monaten eine tolle Entwicklung gemacht. Talente wie Bezjak, Özbay, Sedlaczeck, Gottmeier oder jetzt neu dazu Leipold haben aber noch richtig viel weiteres Entwicklungspotenzial. Wir spekulieren natürlich schon darauf, dass sie noch weiter zulegen in der nächsten Saison. Wir haben in den letzten Jahren mehrmals gezeigt, dass wir für solche Spieler eine sehr gute Adresse sind, um einen weiteren Schritt in ihrer Karriere zu gehen“, erklärt Spartenleiter Roland Dachauer abschließend, der sehr zuversichtlich in Richtung des mittlerweile vierten Regionalliga-Jahres in Folge blickt.