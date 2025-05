Vilzing verliert Däbritz und verpflichtet Top-Talent Leipold

Mit Angreifer Lukas Däbritz steht der mittlerweile sechste Spieler fest, der in der neuen Saison nicht mehr für die Schwarzgelben aufläuft. Der gebürtige Freudenberger war im Januar 2024 vom SV Donaustauf an den Huthgarten gewechselt und kam in dieser Saison auf bislang 30 Ligaeinsätze (drei Tore). „Lukas ist ein super Typ, hat uns aber vor Kurzem schon darüber informiert, dass er ab Sommer aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Wir bedanken uns ganz herzlich für seinen Einsatz bei uns, und wünschen ihm und vor allem Sara und ihm als frisch vermählte Eheleute alles erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft“, so Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer in einer Pressemeldung der DJK.



Auf der Zugangs-Seite können die Vilzinger Verantwortlichen nun den zweiten Sommer-Neuzugang vermelden. Vom Bayernliga-Ersten VfB Eichstätt wechselt der offensive Mittelfeldspieler Nik Leipold an den Huthgarten. Dort freut man sich sehr über die gelungene Verpflichtung des Jungspunds. „Wir haben Nik in den letzten Monaten mehrfach beobachtet. Er hat richtig großes Potenzial und eine tolle Entwicklung hingelegt in dieser Zeit. Deshalb freut es uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Dachauer und schiebt nach:„In den zurückliegenden Jahren haben wir schon mehrfach bewiesen, dass wir eine richtig gute Adresse für junge Top-Talente sein können. Auch wenn die Lücke, die Jimi Müller hinterlässt, riesig ist, trauen wir Nik absolut zu, dass er auch in der Regionalliga schnell Fuß fasst, in die Spielgestalter-Rolle reinwächst und unseren Kader bereichern wird.“



Vilzings künftiger Chefcoach Thorsten Kirschbaum äußert sich ähnlich über den Neuzugang in spe. „Ich freue mich sehr, dass sich Nik für uns entschieden hat. Er hatte sicherlich viele Möglichkeiten aufgrund seiner herausragenden Leistungen in dieser Saison, auf die bestimmt nicht nur wir aufmerksam geworden sind. Mit seinen Möglichkeiten kann der ein oder andere Schritt in seiner Karriere noch folgen. Ich freue mich darauf, dass wir ihn dabei begleiten dürfen“, gibt Kirschbaum zu Protokoll.



Leipold genoss seine Jugendausbildung bei der SpVgg Greuther Fürth und beim FSV Mainz 05 und spielte jahrelang in der Junioren-Bundesliga, ehe er sich vor zwei Jahren dem VfB Eichstätt anschloss. Beim Spitzenteam der Bayernliga Nord erzielte er 22 Treffer in 61 Spielen und legte ähnlich viele Tore auf. Bei der DJK trägt er künftig die Rückennummer 10 – mit der ja bislang Jim-Patrick Müller aufgelaufen war.



„Wir haben mit Lukas Däbritz, Tobias Kordick und Jimi Müller drei Offensivspieler verloren. Damit geht viel individuelle Qualität, Erfahrung und vor allen Dingen auch Persönlichkeit von Bord. Deshalb wird Nik sicher nicht der einzige Neuzugang in der Offensive bleiben“, gibt Spartenleiter Roland Dachauer einen kleinen Einblick in die Kaderplanung des Regionalliga-Siebten.