Vilzing verliert – Ammerthal »auf dem Boden der Tatsachen«

Fortuna Regensburg (schwarzes Trikot) hielt den Bundesliga-Nachwuchs des SSV Jahn in Schach. – Foto: Florian Würthele

Generalproben allerorts gingen im Laufe des Samstags über den Radar. Es wurde nochmal fleißig getestet, bevor es nächste Woche wieder ernst wird. Und natürlich konnten die einen zufriedener sein als die anderen. Zur Kategorie „zufrieden“ dürften die siegreichen Bayernligisten DJK Gebenbach, SpVgg SV Weiden und Fortuna Regensburg zählen. Insbesondere Gebenbach ließ aufhorchen, mit einem überraschenden 2:1-Erfolg gegen den Regionalligisten DJK Vilzing. Einen herben Dämpfer kassierte hingegen die DJK Ammerthal. Die Rösl-Crew ging gegen die klassenhöhere SpVgg Bayreuth mit 1:9 unter. Keinen guten Nachmittag erwischten auch die Bezirksligisten 1. FC Schwarzenfeld, SpVgg Pfreimd und FC Weiden-Ost. Das Trio musste auswärts jeweils eine klare Niederlage einstecken. Klare Siege feierten indes die Landesligisten FC Tegernheim, TSV Bad Abbach und ASV Burglengenfeld. Die Übersicht.



Geglückte Generalprobe für den Bayernligisten aus Regensburg! Wobei die eigentliche Generalprobe vorm Ligastart das anstehende Pokalspiel in Seebach bildet. Fortuna bekam mit der U19 des SSV Jahn den erwartet spritzigen und spielstarken Gegner vorgesetzt. Gegen denselben Gegner hatte die Morina-Elf vor einem Jahr noch mit 1:6 den Kürzeren gezogen. Diesmal machten es die Grün-Weißen wesentlich besser gegen den Bundesliga-Nachwuchs. Beide Tore fielen nach der Pause; Youngster Corley hatte bei einem Schuss an den Außenpfosten Pech. „Über 90 Minuten war es ein intensiver Test mit hohem Tempo. Die Mannschaft zeigte eine solide Leistung und nimmt ein gutes Gefühl mit in die kommende Woche“, hieß es aus der Riege des SV Fortuna.







Ein Fingerzeig zur rechten Zeit? Kommenden Mittwoch bestreitet die DJK Ammerthal das Eröffnungsspiel der Bayernliga Nord gegen Neumarkt. Zuvor setzte es im letzten Vorbereitungsspiel eine deftige Pleite. Regionalligist SpVgg Bayreuth war den Oberpfälzern in allen Belangen überlegen, kontrollierte das Geschehen und traf neun Mal. Ammerthals früher Ausgleichstreffer (5.) war quasi die einzige wirklich gelungene Offensivaktion der Gastgeber. Dementsprechend fiel das Fazit von DJK-Coach Tobias Rösl aus: „Natürlich ist das überhaupt nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben. Kurz vor dem Saisonbeginn sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Jetzt gilt es, die Mannschaft nach dieser deutlichen Niederlage wieder aufzurichten. Wir spielten bislang eine ordentliche Vorbereitung, wurden heute aber durch viele individuelle Fehler gnadenlos bestraft.“







Ammerthals Lokalrivale DJK Gebenbach scheint dagegen gerüstet zu sein für den Bayernliga-Auftakt. Die Mannen von Trainer Dominic Rühl landeten einen Achtungserfolg gegen den ranghöheren Regionalligisten DJK Vilzing. Dieser startet ja erst eine Woche später in den Punktspielbetrieb. Nach einer etwas nervösen Anfangsphase der Mannschaft, „fuchsten“ sich die Gäste in dieses Spiel. Und gingen durch Fabio Pirner nicht unverdient in Führung (20.). Beim Ausgleich von Nik Leipold (31.) profitierte Vilzing von einem Ballverlust des Gegners und schaltete dann schnell um. Noch vor dem Pausenpfiff ging der Bayernligist durch Konstantin Plankl (39./im Nachschuss) erneut in Führung. Zur Pause bzw. im Laufe des zweiten Durchgangs wurde auf beiden Seiten viel durchgewechselt. Pech hatte Vilzing bei einem Lattentreffer. Es blieb beim knappen Sieg für die Gebenbacher, die damit ordentlich Selbstvertrauen tanken für den Ligaauftakt in Nördlingen.







Zufrieden dürfte man auch im Lager der SpVgg SV Weiden sein mit der Generalprobe. Gegen den früheren DDR-Zweitligisten und Oberligisten VFC Plauen gewannen die Wasserwerkler mit 2:0. Am Weidener Flutkanal entwickelte sich von Beginn an ein ansehnliches Spiel mit hoher Intensität, in dem es auch körperlich zur Sache ging. Sehenswert war Weidens Führungstreffer durch Patryk Bytomski. Der Torjäger schlenzte den Ball aus gut 20 Metern in den rechten oberen Knick. Außerdem traf Josef Rodler für die SpVgg SV. Deren Übungsleiter Michael Riester konnte zufrieden sein, und war es auch: „Ein sehr strukturiertes und klares Spiel von uns. Die gute Stimmung und der Erfolg 'zu null' gibt uns das Selbstvertrauen und die Sicherheit für die anstehenden Herausforderungen in Pokal und Liga.“













Im Laufe des Freitags wurde bekannt,





Die weiteren überregionalen Testspiele des Samstags auf einen Blick: Im Laufe des Freitags wurde bekannt, dass Lukas Baumer – bis auf Weiteres – nicht mehr Cheftrainer der U21 des SSV Jahn ist. Eine überraschende Meldung! Schließlich hatte Baumer erst vor wenigen Wochen die Mannschaft übernommen. Beim Test gegen die U23 des FC Augsburg stand Co-Trainer Daniele Luggisi gemeinsam mit dem weiteren Trainerteam in der Verantwortung. Sie sahen einen guten Auftritt der Regensburger Youngster, die gegen den Gastgeber aus der Regionalliga ordentlich dagegenhielten. Und die nach zweimaligem Rückstand beide Male zurückschlugen. Kommenden Samstag startet der Jahn II auswärts beim Würzburger FV in die neue Bayernliga-Saison.



































































Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.