Erst kurzfristig entscheidet sich, welchen Kader der Vilzinger Trainer Thorsten Kirschbaum in Neudrossenfeld aufbieten kann. – Foto: Imago / Frank Scheuring

Vilzing: Trotz Erkältungswelle zählt nur das Weiterkommen 2. Runde im Bayerischen Totopokal - Dienstag: Die DJK ist bei Bayernligist Neudrossenfeld gefordert +++ Ettmannsdorf wittert gegen Regionalligist Hankofen Außenseiterchance

Drei Vereine halten die Oberpfälzer Fahne in der 2. Hauptrunde des Bayerischen Totopokals hoch. Der SSV Jahn Regensburg spielt erst am 13. August beim TSV Kornburg vor. Die DJK Vilzing und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf sind hingegen schon am morgigen Dienstag am Zuge. Während Regionalligist Vilzing als klarer Favorit zum oberfänkischen Bayernligisten TSV Neudrossenfeld reist (Anstoß 19 Uhr), steckt der Schwandorfer Landesligist im Heimspiel gegen den Viertligisten SpVgg Hankofen-Hailing in der Außenseiterrolle. Anstoß dieser Partie ist bereits um 18.15 Uhr. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, schließt sich nahtlos ein Elfmeterschießen an.



4:1 gegen Bad Kötzting, 3:1 gegen Tegernheim – natürlich ist man beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf zufrieden, wie die englische Woche in der Landesliga Mitte gelaufen ist.„Wir liegen im Ligabetrieb wieder voll im Soll und können uns so auf die Pokalpartie gegen den Regionalligisten SpVgg Hankofen freuen“, sagt Trainer Christian Most. Außenseiterrolle hin, Außenseiterrolle her – komplett chancenlos sieht Most seine Mannschaft nicht gegen den niederbayerischen Viertligisten. „Das Pokalmatch gegen den höherklassigen Gegner wollen wir auf keinen Fall nur genießen und bereits im Vorfeld abschenken“, unterstreicht er und fordert zugleich eine Leistungssteigerung ein: „Gegenüber den letzten Ligaspielen müssen wir wieder konsequenter und mannschaftlich geschlossener verteidigen. Aktuell bekommen wir zu einfache Gegentore. Wollen wir gegen Hankofen eine Chance haben, müssen wir aber auch in der Offensive effektiver bei unseren Torchancen werden. Aktuell lassen wir hier zu viele Chancen liegen. Können wir uns bei diesen beiden Faktoren verbessern, dann halte ich eine Pokalüberraschung für durchaus möglich.“ Basel Kasem und Tobias Bernkopf werden dem Gastgeber aus privaten bzw. beruflichen Gründen fehlen. Ansonsten sollte bis auf die Langzeitverletzten der Kader aus den letzten Spielen zur Verfügung stehen.



Das sagt Hankofens Trainer Tobias Beck vor der Pokalpartie: „Der Sieg gegen Aschaffenburg am Freitag war enorm wichtig, gerade weil nach dem verpatzten Auftakt in Buchbach die Köpfe schon ein wenig nach unten gegangen waren. Jetzt wollen wir im Pokal eine Runde weiterkommen und noch mehr Selbstvertrauen tanken. Wir wissen, dass wir mit Schwandorf-Ettmannsdorf auf eine Top-Mannschaft der Landesliga Mitte treffen. Personell wird es freilich im Vergleich zum Spiel am Freitag den ein oder anderen Wechsel geben. Zum einen ist die Mannschaft qualitativ dicht beisammen, jeder soll sich beweisen dürfen. Zum anderen wartet am Freitag in der Liga schon das nächste wichtige Spiel beim VfB Eichstätt.“









Die DJK Vilzing ist mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Nach der Auftaktpleite gegen Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching gab es auch bei den Würzburger Kickers nicht zu ernten. Die Partie ging nach einer ellenlangen Gewitter-Unterbrechung mit 0:2 verloren. Da scheint das Pokalmatch gegen den TSV Neudrossenfeld gerade recht zu kommen, um sich neues Selbstvertrauen zu holen. Gegen den Nord-Bayernligisten sind die Oberpfälzer eindeutig in der Favoritenrolle. Die Oberfranken tragen ihre Heimspiele stets auf Kunstrasen aus. Im Vorfeld mahnt DJK-Chefcoach Thorsten Kirschbaum aber auch vor Leichtsinn: „Wir wissen, dass der Pokal eigene Gesetze hat. Dass wir eine gute Leistung brauchen ist, auch klar“, sagt er. Nichtsdestotrotz ist ein Ausscheiden keine Option, „ohne Frage“ wolle man das Pokal-Achtelfinale erreichen. „Die Jungs wissen, auf was es ankommt. Es geht darum, die Bedingungen auf Kunstrasen erstmal anzunehmen. Wenn wir die Sachen gut umsetzen, werden wir als Gewinner vom Platz gehen. Wir sind überzeugt, dass wir die Qualität dazu haben. Wir haben eine charakterstarke Truppe, die keinen Gegner unterschätzen wird“, so Kirschbaum.



Jedoch könnten die personellen Vorzeichen angenehmere sein aus Vilzinger Sicht. Aus dem Würzburg-Spiel hat man Nachwehen in Form einer Erkältungswelle mitgenommen. Für Abwehrmann Jakob Zitzelsberger wird es sicher nicht reichen. Einige weitere Spieler sind angeschlagen. „Manche mehr, manche weniger. Erst nach dem Abschlusstraining kann man mehr sagen“, informiert der Trainer.