Vilzing trifft auf starke Augsburger Es geht weiter Schlag auf Schlag für die Regionalliga-Fußballer der DJK Vilzing – Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) gastiert die U 23 des FC Augsburg im Manfred-Zollner-Stadion

Für die Hausherren heißt es aber nun, die solide Vorrunde noch einmal zu bestätigen, um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte einzufahren - den Klassenerhalt. In der Vorrunde holte sich die DJK Vilzing im Rosenaustadion mit dem 3:2-Erfolg die ersten drei Saisonpunkte. Ein Ergebnis, welches die Schwarz-Gelben sicherlich sofort wieder unterschreiben würden. Doch die Vorzeichen haben sich mittlerweile gewandelt. Der FC Augsburg II hat sich mittlerweile gefestigt und so 15 von zuletzt 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Spielen geholt. Das hat auch Trainer Josef Eibl in seiner Analyse festgestellt: „Das ist mittlerweile eine andere Mannschaft, als noch in der Vorrunde, das ist eine typische zweite Mannschaft, mit Schwierigkeiten am Anfang und dann spielt man eine sehr gute Runde.“ Im Team der Fuggerstädter spielen sehr viele junge Spieler, die natürlich eine Zeit gebraucht haben, um sich an die Regionalliga zu gewöhnen und das System von Trainer Strobl zu verinnerlichen.

Christian Kufner attestierte schon nach dem Spiel gegen Illertissen ein brutales Spiel auf tiefem Platz mit vielen Zweikämpfen, wo es ein leistungsgerechtes Unentschieden war. Auch Kufner kam nach dem Illertissen Spiel schon ins Grübeln, warum man es aktuell nicht schafft, in beiden Halbzeiten Druck zu entfachen. Doch eins ist am aller wichtigsten so Christian Kufner: „In der Regionalliga muss man um jeden Punkt kämpfen und das haben wir gemacht, so ist es ein Punkt in Richtung Klassenerhalt.“

Nach der Partie gegen den FV Illertissen, wo die DJK wieder einen wichtigen Punkt holte, sagte unter anderem Lukas Schröder zum Spiel: „Es ist natürlich ein Traum, so ein Tor zu machen.“ In der Anfangsphase fand Schröder, kam man gut ins Spiel, wo man kurz vor der Pause den Gegentreffer kassierte. Ansonsten sah Schröder auch - ähnlich wie Eibl eine gute Abwehrleistung. In der zweiten Hälfte, zeigte man eine gute Leistung, um die Fans mitzunehmen.

Für die DJK heißt es so wieder einmal in der Defensive gut zu stehen und sich dann auch nach vorne etwas zutrauen. Vor allem so drückt es Eibl aus, heißt es unnötige Fehler zu vermeiden. Schon in der Vorrunde wurde der DJK gleich zwei Mal vor Augen geführt, was passieren kann, wenn man Ballverluste in der gefährlichen Zone produziert. Doch in der Offensive muss auch von Vilzing, am Samstag mehr kommen, wie Eibl sagt: „Es werden sicherlich wieder schwierige Platzverhältnisse sein, aber wir müssen schauen, dass gerade im letzten Drittel der Pass dann auch ankommt.“ Dann möchte man aus den Möglichkeiten, die sich bieten werden etwas machen. Wie sich der Kader zusammensetzt, dass wird sich erst kurzfristig zeigen, denn bei der DJK hat in dieser Woche die Grippewelle zugeschlagen gehabt, so sind zahlreiche Spieler angeschlagen.

Von Seiten des FC Augsburg sagte Co-Trainer Felix Kling gegenüber unserer Zeitung, dass aktuell jedes Spiel sehr wichtig ist. Die Tabelle ist nach wie vor sehr eng und kompakt. Vilzing ist ein direkter Konkurrent, den wir auf Abstand halten wollen. Auf Seiten des FC wird David Deger ausfallen. Hendrik Hofgärtner, Dorian Cevis und Marcus Müller waren allesamt angeschlagen, bei ihnen ist ein Einsatz noch offen. Daniel Katic, Josué Mbila und Franjo Ivanovic waren unter der Woche im Trainingsbetrieb bei den Profis und könnten eventuell nicht mit nach Vilzing reisen, heißt es von Seiten der Fuggerstädter.

Die DJK ist dem FC aus der Vorrunde in keiner guten Erinnerung geblieben, so sagt Kling dazu: „Genauso wie in der Vorrunde, sie haben wenig an ihrem Spielstil verändert und sind nach wie vor eine Umschaltmannschaft. Wir erwarten die gleichen Stärken wie in der Vorrunde, die gegen uns damals gut funktioniert haben.“ Allerdings will der FC seinen Rhythmus beibehalten und den Flow mitnehmen, denn in den vergangenen Wochen hat man gut gepunktet. Am Samstag will man diese Serie weiter ausbauen.